Incendio in un' azienda che ricicla carta ad Agrigento | spento dopo 24 ore

Grosso Incendio nel torinese : in fiamme azienda produttrice di inchiostri a base d’alcol : incendio nella ditta Reinol di Borgaro, nel torinese. L’azienda, in strada del Francese, è specializzata nella produzione di inchiostri a base d’acqua e alcool. Sul posto stanno ora operando i vigili del fuoco, impegnati con i carabinieri a stabilire le cause del rogo. Dai primi accertamenti le fiamme potrebbe essere divampate a causa di un guasto tecnico, anche se l’azienda era chiusa per il weekend. Fortunatamente nessuno è ...

Incendio essiccatore in azienda che produce pellet : Incendio essiccatore in azienda che produce pellet Incendio a Trestina. E' avvenuto poco prima delle 16 di oggi in località San Leo Bastia. A prendere a fuoco l'essicatore del cippato per produrre ...

Inferno allo stabilimento Madama Oliva di Carsoli - un grosso Incendio ha avvolto un capannone dell'azienda : Carsoli. Inferno all'alba allo stabilimento Madama Oliva di Carsoli. Un grosso incendio ha avvolto una struttura adiacente all'azienda che esporta olive e prodotti alimentari in tutto il mondo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno tentando di domare le fiamme, la polizia stradale di Carsoli, gli operatori della Croce Rossa di Carsoli e i carabinieri delle caserme ...

Vicenza : Incendio azienda verniciatura a Dueville - nessun ferito : Vicenza, 21 nov. (AdnKronos) - Da poco prima delle ore 11, i vigili del fuoco stanno operando in via Dell’Industria a Dueville per un devastante incendio divampato all’interno di un’azienda di verniciatura industriale. nessuna persona è rimasta ferita. Appena scattato l’allarme antincendio tutto il

Incendio azienda nel Pavese - un ferito : ANSA, PAVIA, 31 OTT - Un Incendio di vaste proporzioni sta interessando da questa mattina all'alba l'azienda "Gallotti Salumi srl" di Albuzzano, Pavia,. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 6. ...

Incendio azienda nel Pavese - un ferito : ANSA, PAVIA, 31 OTT - Un Incendio di vaste proporzioni sta interessando da questa mattina all'alba l'azienda "Gallotti Salumi srl" di Albuzzano, Pavia,. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 6. ...

Terra dei Fuochi - Incendio in azienda : “Chiudete le finestre” : “I residenti a Marcianise sono vivamente pregati di tenere chiuse porte e finestre, evitando che negli edifici entrino flussi d’aria dall’esterno. L’aria ha raggiunto livelli di inquinamento che destano allarme, soprattutto nelle zone di periferia a ridosso dell’area industriale. Tutto ciò è stato determinato dal noto, gravissimo incendio di rifiuti divampato stamani in uno stabilimento – la Lea – nella ...