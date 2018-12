Genoa | l’annuncio di Perinetti | “In estate Piatek e Kouamè…”

calcioweb.eu

(Di martedì 25 dicembre 2018) Intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore generale delGiorgioha parlato dell'attuale momento della squadra: "Abbiamo avuto un cammino tormentato, con tre cambi di allenatore. Eravamo partiti bene con Ballardini ma non si era contenti di come si proponeva la squadra. Con l'avvento di Prandelli abbiamo portato equilibrio e serenità. Prandelli ha ritrovato entusiasmo, ci auguriamo di andare avanti con lui: speriamo che la squadra prosegua nel modo migliore". Poi l'annuncio sue Kouamé: "Abbiamo anche Romero che è molto seguito, sarà difficile resistere in. Dopo un anno alcuni giocatori hanno tentazioni e sarà difficile mantenerli".