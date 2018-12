Dopo il cambio di colore per il protagonista di Chuchel arrivano tantissime recensioni

Bologna-Milan - la reazione di Cutrone Dopo il cambio : Si sta giocando l’ultimo match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Milan che si stanno affrontando in una partita importante per la classifica di entrambe e per gli obiettivi. Partita non bella e con poche emozioni, qualche tiro dalla distanza ma nulla di più. Al 60′ piccolo problemino per Cutrone, l’attaccante è in grado di rimanere in campo ma viene sostituito ugualmente da Gattuso, ...

Targhe straniere : arrivano le prime multe Dopo il cambio di normativa : Da qualche giorno sono in vigore le nuove normative relative all’utilizzo di auto con Targhe straniere in Italia, da parte di cittadini italiani o stranieri che però risiedono nel territorio nazionale da più di 60 giorni. Le norme stabiliscono una stretta all’utilizzo di questo escamotage per evitare di pagare le tasse, per pagarne di meno e per rendersi invisibili di fronte alle multe ed alle sanzioni del codice della strada. In pratica, per ...

BCE : cambio di rotta Dopo gli ultimi dati? La view degli esperti : Nel corso della settimana che si conclude oggi sono arrivate importanti indicazioni sullo stato di salute dell'economia europea. Deludenti gli ultimi dati macro in Europa: focus sull'inflazione In avvio di ottava è stato diffuso in Germania l'indice IFO che ha evidenziato una discesa maggiore di quella attesa, ...

Parma - caos societario Dopo il cambio ai vertici : Lizhang minaccia la battaglia legale : Nelle scorse settimane a Parma si è realizzato il cambio ai vertici societari con i soci di Nuovo Inizio che hanno fatto valere la clausola di riacquisto, portandosi nuovamente a capo del 60% delle quote e relegando il 30 a Jiang Lizhang. Il giovane imprenditore cinese, però, non l’ha presa bene e, dopo aver acquistato il club portoghese del Tondela, è pronto a tornare alla carica per riprendersi le quote che considera sue. Per farlo ...

Ecco la nuova Commissione Via-Vas Cambio Dopo dieci anni di attesa : Spesso l’opposizione dice che il governo del cambiamento giallo-verde non cambia nulla e la parola “cambiamento” viene utilizzata in modo ironico sui social e sui media. In realtà le cose non stanno così e basta guardare quanto fatto finora per rendersene conto. Il programma si sta perseguendo con tenacia e determinazione. Segui su affaritaliani.it

Ilenia Pastorelli Dopo il trailer sul sito porno : «Se il mio fidanzato mi proponesse lo scambio di coppia gli darei un calcio sui testicoli» : Ilenia Pastorelli ha le idee chiare sugli scambi di coppia e in un'intervista su RaiRadio2 ha parlato del suo ultimo film in uscita su un gruppo di scambisti. ' Se il mio compagno mi proponesse lo ...

F1 Brasile - Ocon penalizzato Dopo sostituzione del cambio : INTERLAGOS - Esteban Ocon sarà retrocesso di cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Brasile: il pilota della Force India è stato costretto alla sostituzione del cambio. LIBERE ...

Anas - l'ad Armani lascia Dopo il cambio dl Governo su Fs : l'ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso. Il Consiglio di Amministrazione di Anas non si è dimesso e resta in carica. L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio ...

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 «Dopo il cambio di strategia di bilancio» : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 - l?ultimo gradino prima del livello «spazzatura» - con outlook stabile. La decisione di...