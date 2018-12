Svaligiata la casa di Corona E Fabrizio va su tutte le furie

Thiago Silva - che brutta sorpresa sotto Natale : casa Svaligiata dai ladri - rubato un bottino incredibile! : brutta sorpresa per Thiago Silva al termine della partita fra PSG e Nantes: il giocatore ha trovato la sua casa svaligiata dai ladri che hanno raccolto un lauto bottino Mentre Thiago Silva era impegnato in campo a difendere la porta del suo PSG contro il Nantes, a restare sguarnita è stata la porta… di casa sua! brutta sorpresa sotto Natale per il difensore ex Milan che si è ritrovato l’abitazione di Parigi svaligiata dai ...

Laura Chiatti e Marco Bocci - Svaligiata la loro casa a Marsciano : Brutta sorpresa per Laura Chiatti e Marco Bocci. La coppia amatissima di attori ha subito un furto. I ladri sono entrati nella loro casa in Umbria, a Marsciano, e hanno rubato molte cose. Laura Chiatti e Marco Bocci vivono a Marsciano da qualche anno. Come riporta Perugia Today, il furto è stato commesso tra lunedì e martedì scorso, quando entrambi erano lontani da casa. Ma come hanno fatto a entrare? I ladri sono entrati dopo aver rotto una ...

Torino - Svaligiata la casa di Tomas Rincon : bottino cospicuo per i malviventi : Un gruppo di ladri si è introdotto nell’appartamento del giocatore del Torino, appropriandosi di orologi e gioielli per un valore di 10.000 euro Brutto week-end quello appena trascorso per Tomas Rincon, il centrocampista del Torino infatti si è visto svaligiare la casa da un gruppo di ladri entrati nel suo appartamento domenica pomeriggio. Uscito per andare in centro insieme alla moglie, ‘El General‘ si è accorto al suo ...