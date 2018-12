Paratici | ' Ronaldo? Non è stata la mia trattativa più lunga'

Calciomercarto - Paratici e i retroscena dell'affare Cristiano Ronaldo : Intervistato da Gianluca Di Marzio per lo Speciale "Il Codice Paratici" , chiacchierata che verrà trasmessa su Sky Sport 24, , il dirigente bianconero, a Torino dal 2010, ha parlato della trattativa ...

Juventus - il racconto di Paratici : “ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio” : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell’affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Skysport ha raccontato la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di retroscena tenero relativo a suo figlio. Il tutto è nato da un incontro con Mendes, nel quale però i due avrebbero dovuto parlare di ...

Paratici sogna per Isco un colpo alla Cristiano Ronaldo : Con gennaio alle porte, i top club euroepi sono a caccia di buoni affari per rendere l'organico ancora più performante in vista della fase caliente della stagione che avrà luogo in primavera, quando entrerà nel vivo la Champions League. Per questo motivo, a nessuna delle squadre più importanti è sfuggita la vicenda di Isco che sembra ormai vicino a lasciare il Real Madrid. Gli episodi eclatanti del malcontento di Isco La stagione dell'ex Malaga ...

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo forse il calciatore più importante della storia" : Fabio Paratici in difesa di Cristiano Ronaldo , dopo le indiscrezioni che lo vogliono fuori dai candidati per vincere il Pallone d'Oro : "Ha segnato 15 gol nell'ultima Champions League, molti decisivi ...