Multa per genitori ritardatari all' asilo nido

Fair Play Finanziario - la UEFA Multa tre club per debiti : La UEFA ha preso decisioni sui casi di tre club, che non sono riusciti a soddisfare le posizioni debitorie scadute entro le deadline stabilite.

Caso Nainggolan - Multa salatissima dell’Inter ai danni del belga : ripercussioni sul mercato? : Come se non bastasse la sospensione decisa dalla società per l’ennesimo ritardo agli allenamenti, l’Inter ha deciso di infliggere a Nainggolan anche una multa di 100 mila euro, una sanzione abbastanza salata per episodi del genere. A destare scalpore presso il club nerazzurro ha inciso sicuramente anche l’ultimo scandalo emerso in merito al vizio del gioco del belga, che solo in una serata avrebbe perso 150 mila euro al ...

Serie A - giudice sportivo : 6 squalificati per un turno - Multati Dzeko e il Chievo : Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17esima giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Torino - Multa a Soriano per dei like a Ronaldo e Dybala : Questo ha scatenato nuovamente il malcontento dei sostenitori granata che hanno ripreso a criticare il giocatore e secondo quanto riportato da Sky Sport, ha portato la società a prendere dei ...

Ormea - caprioli uccisi dalla strada in area recintata : Multa salata per due cacciatori : Riceviamo dai carabinieri forestali di Cuneo in relazione ad una vicenda accaduta in frazione Aimoni di Ormea, in provincia di Cuneo, e pubblichiamo: "Si è compiutamente accertato che nel mese di ...

Multa per Rafinha : colpa di...due scarpini : La brutta stagione di Rafinha continua: dopo l'addio all'Inter e la rottura del legamento crociato, il centrocampista del Barcellona si è ora messo al centro di un risarcimento nei confronti dell' ...

Rifiuti - Costa a Bruxelles : 'Fiducioso per la riduzione della Multa alla Campania' : 'Domani pomeriggio sono a Bruxelles, porteremo al commissario Vella atti concreti firmati e sono fiducioso che potremo andare in Corte di Giustizia per una riduzione della multa per i Rifiuti della ...

Ue : Antitrust - 40 milioni di Multa a Guess per geo-blocking : La Commissione europea oggi ha inflitto una multa da quasi 40 milioni di euro all'azienda di abbigliamento Guess per aver imposto restrizioni alla pubblicità online e alla vendita transfrontaliera in ...

L'Uefa Multa il Milan per 12 mln e rosa ridotta per 2 anni : Così dopo la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, arriva la scure della Uefa: dodici milioni trattenuti dai premi dell'Europa League, pareggio di bilancio entro il 2021 e liste Uefa limitate,...

La UEFA ha Multato il Milan per le violazioni del Fair play finanziario e ha imposto alla società il pareggio di bilancio entro il 2021 : La Camera arbitrale del controllo finanziario della UEFA ha annunciato le sanzioni che infliggerà al Milan per le violazioni del Fair play finanziario commesse dalle sue vecchie proprietà. Al Milan è stata imposta la parità del bilancio entro il 30

Milan - sentenza Uefa rinviata a domani : ecco perché/ Ultime notizie : ipotesi Multa tra 5 e 7 milioni di euro : Milan, sentenza Uefa rinviata a domani: ecco perché. Le ipotesi sulla sanzione: si parla di una multa tra 5 e 7 milioni di euro. Le Ultime notizie

'I fari disturbano le stelle' - Multa da 1700 euro per un concessionario di auto : Un concessionario d'auto padovano ha ricevuto una multa da 1.715 euro perché con dei fari "disturbava" le stelle: per la prima volta in Veneto è stato sanzionato chi rovina il cielo stellato, ...

