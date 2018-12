Grande Fratello Vip 3 | le pagelle di Leggo | un cast deludente e sbagliato | bene Ilary

Angelo Sanzio - il Ken del Grande Fratello aggredito e picchiato : “Ho avuto paura di perdere l'udito - sono ancora sconvolto” : Prima l’hanno insultato e poi l’hanno picchiato brutalmente: è quanto successo giovedì sera sul lungomare di Civitavecchia a Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken italiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Come ha raccontato lui stesso al Messaggero, era in giro con alcune amiche quando all’improvviso è stato aggredito da due sconosciuti. “sono ancora sconvolto” ha raccontato al quotidiano, ricostruendo ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più innamorati (FOTO) Leggi per saperne di più : Francesco e Giulia, news dopo il Grande Fratello Vip: i due insieme continuano a sognare Francesco Monte e Giulia Salemi sono sempre più felici e convinti di vivere la loro bellissima storia d’amore. Ormai... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi sempre più innamorati (FOTO) Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e la diagnosi all'occhio : «Ecco cos'ho» : Jane Alexander e la diagnosi dell'occhio bendato. L'attrice romana continua a far preoccupare i suoi fan. Nella puntata finale del Grande Fratello Vip, Jane è apparsa con una benda...

Grande Fratello Vip - amicizia al capolinea per Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi : un clamoroso gesto pubblico : I dissapori tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sono iniziati durante l'esperienza dell'influencer italo-persiana al Grande Fratello Vip e non sembrano essersi risolti, anzi. L'amicizia tra le due ...

Grande Fratello Vip - il dolce messaggio di Jane Alexander per Daniele Bossari : 'Ti devo un'esperienza' : Non è di certo un mistero che dietro la partecipazione di Jane Alexander al Grande Fratello Vip ci sia Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del reality-show. A rivelarlo era stata proprio ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e Elia Fongaro : fuori dal reality scoppia la passione : Durante il Grande Fratello Vip, programma seguito da Leggo.it , Jane Alexander , nonostante fosse fidanzata col musicista Gianmarco Amicarelli, che fuori dalle mura della casa le aveva chiesto di ...

Francesco Monte e Giulia Salemi innamorati - baci fuori dalla casa del Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi, spente le telecamere del Grande Fratello Vip continuano la loro storia d?amore. All?interno della casa di Cinecittà infatti, come riportato da...

Mary Falconieri Grande Fratello : “Ho rifiutato Uomini e Donne e Temptation Island” : Grande Fratello Mary Falconieri news: l’infermiera ha rifiutato Uomini e Donne e Temptation Island Dopo il Grande Fratello Mary Falconieri è stata spesso ospite di Barbara d’Urso ma la dolce pugliese era stata chiamata pure in altri programmi. Come svelato dalla diretta interessata, la redazione di Maria De Filippi ha contattato l’ex fidanzata di Giovanni […] L'articolo Mary Falconieri Grande Fratello: “Ho rifiutato ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala : 'Il tempo darà le risposte alle mie domande' : Uno dei concorrenti più amati della terza edizione del Grande Fratello Vip è stato senza dubbio Stefano Sala. Il bel modello ha tenuto incollati alla televisione i fans del reality per la sua amicizia con Benedetta Mazza. Entrambi non hanno mai nascosto di essere attratti l'uno dall'altra, ma non sono mai andati oltre per rispetto di Dasha Dereviankina. Quest'ultima non è mai voluta intervenire pubblicamente per dire la sua in merito alla loro ...