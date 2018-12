Dai pc ai Big Data | Hpe torna alle origini «Innovazione tecnologica nel nostro Dna»

Il Napoli tradito Dai suoi big ha un problema di personalità : Il day-after è tipico dei confusi, quasi dei rimbambiti. Verrebbe da dire dei coglioni, parafrasando Ancelotti. Nel morale, e quindi psicologicamente, il Napoli esce distrutto da Anfield, che doveva essere terra di sogni e di conquiste. D'accordo la sfortuna, il miracolo di Alisson, i centimetri decisivi che sono mancati prima ad Hamsik e poi a Callejon ma chi ha occhi per vedere una partita come va analizzata, sa bene che non sono stati questi ...

Inter - la Champions si complica : Spalletti tradito Dai big : Non essere padroni del proprio destino è qualcosa di veramente pericoloso. Ne sa qualcosa l'Inter che rischia di uscire dalla Champions anche se dovesse battere, a San Siro, il Psv, 11 dicembre,. ...

Dai Big leghisti a Crocetta. Le frasi imbarazzanti nel film del candidato sindaco di Palermo : Le registrazioni di Ismaele La Vardera degli incontri con i politici nel docufilm «Il sindaco, Italian Politics for dummies»prodotto da «Le iene» sulla sua corsa del 2017 a sindaco di Palermo: per mesi ha ripreso la sua campagna elettorale e, di nascosto, gli incontri con Salvini, Meloni, Crocetta e Cuffaro

Assemblea Pd - Katia Tarasconi : “Applausi solo Dai ‘delegati di serie B’ come me. Noi e i big separati da un cordone” : “Mi hanno chiesto: scusi, dove sta andando? Perché stavo spostando il cordone che separava i big dagli altri delegati. Poi mi hanno fatto passare e sono riuscita ad andare a salutare Delrio. Ci mancherebbe altro”. Katia Tarasconi, consigliera regionale dell’Emilia Romagna già assessore a Piacenza, era all’Assemblea del Pd. Ha parlato dopo Maurizio Martina, segretario uscente, e il suo intervento è rimbalzato sui social ...

Roma - metro Piramide - la suora senza biglietto entra Dai tornelli d'uscita : Anziché acquistare il biglietto, timbrarlo regolarmente ai tornelli ed entrare in metro, è passata indisturbata dall'uscita. Protagonista della vicenda è una suora, che ha saltato con grande maestria ...

Riciclare plastica conviene : Dai biglietti metro alle pepite d'oro - boom di ecobonus : E così si rincorrono, in giro per il mondo, le iniziative che premiano " nel vero senso della parola " chi ricicla, differenzia e rispetta l'ambiente. Riciclare plastica per un biglietto della metro ...

M5S - Raggi scaricata Dai big. Se condannata - è fuori : Dieci mesi. Dieci mesi di condanna per falso in atto pubblico potrebbero buttare all'aria tre anni e mezzo di esperienza da prima cittadina. L'ora più dura per la sindaca Virginia Raggi è arrivata. Il ...