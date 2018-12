optimaitalia

: Corey Taylor mostra un dettaglio della nuova maschera degli Slipknot @slipknot - OptiMagazine : Corey Taylor mostra un dettaglio della nuova maschera degli Slipknot @slipknot - rockolpoprock : Slipknot, Corey Taylor mostra un'anticipazione della sua nuova maschera -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)Era il 1999 quando iniziò il mito di quale fosse il reale volto di una band destinata ad entrare nella storia del metal più estremo, grottesco e splatter: il loro successo era dovuto anche all'impossibilità di conoscere la loro identità, e ladivenne un vero e proprio argomento degno di scommessa. I dreadlock, il clown, lo scheletro o il maiale,capitanava da subito il nuovo fenomeno dell'immagine maledetta, dei freak-show sul palco e del ritmo frenetico dei brani, sposando il tutto con un growl alternato a un cantato pulito che svelava una voce profonda.Occhi azzurri e capelli rossi che alimentavano la curiosità, l'hype, nel video del singolo Before I forget,è decisamente il portavoce del marchio di fabbricaband dello Iowa, e la tendenza a scoprire laarriva ciclicamente, come accade in ...