L' Olimpia batte Varese e fa 11

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Panathinaikos 86-83 ad Atene : Panathinaikos-Olimpia Milano, la cronaca Le squadre faticano ad entrare in partita, pagando in termini di energia il back to back in appena 48 ore . Milano all'inizio è solo Micov, che con due ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’allarme di Giovanni Malagò : “Sarà dura battere Stoccolma - hanno una lobby fortissima” : E’ corsa a due per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano-Cortina ha ora un unico ostacolo rappresentato dalla capitale svedese Stoccolma dopo che Calgary ha detto “No“ attraverso un referendum cittadino che ha dato esito negativo. E dunque la sfida tra la candidatura nostrana e quella scandinava animerà la scena e se, inizialmente, c’era ottimismo sulla situazione in Svezia non così favorevole ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte 93-90 il Baskonia - sesta vittoria europea per l'AX : Milano-Baskonia 93-90, la cronaca del match Partita in grande equilibrio nel primo periodo, dove gli attacchi dominano le difese, come si vede dal punteggio altissimo , 27-26 al 10' , . James è l'...

Eurolega - l'Olimpia Milano batte il Darussafaka con il brivido finale : L' Olimpia Milano riscatta subito il ko contro il Cska Mosca e vince a Istanbul la sua quinta gara su sette in Eurolega . Battuto il Darussafaka 98-92 in una partita che inizia bene per la squadra di ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Darussafaka 98-92. Quinta vittoria per l'AX : Darussafaka-Olimpia Milano, la cronaca Milano comincia concentrata in difesa e cinica in attacco. L'ex Bertans segna due triple con i primi palloni toccati, James scappa da tutte le parti ai piccoli ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte l'Efes Istanbul 81-80 - decide Mike James : Olimpia Milano-Efes Istanbul 81-80, la cronaca Pianigiani sceglie la sostanza e l'esperienza di Cinciarini in quintetto, per sgravare James dai compiti di playmaking e dare più solidità in difesa. L'...