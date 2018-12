In posa con un condannato per droga La foto che imbarazza Di Maio

Dalla Tunisia : 'Mané si sposa - cerimonia con 30mila persone allo stadio'. Ma lui smentisce la bufala : Un matrimonio da sogno, di fronte a quasi 30mila persone e addirittura al centro di uno stadio di calcio… non fosse che la storia sia completamente inventata e nemmeno lo sposo ne sapeva nulla. La ...

L'indiscrezione : "Miley Cyrus si sposa con Liam Hemsworth" : un amore travagliato quello tra Miley Cyrus , ex diva di Disney Channel, e Liam Hemsworth, il fratello del celebre attore della Marvel. Ma secondo la rivista 'OK!' i due sarebbero pronti a guardare ...

Anticipazioni Beautiful : Katie si sposa con Thorne - Wyatt finisce a letto con Sally : Dagli Stati Uniti arrivano nuove Anticipazioni della soap opera Beautiful: se negli attuali episodi trasmessi su Canale 5, Wyatt è pronto a convolare a nozze con Katie, per i telespettatori statunitensi la proposta di matrimonio dello Spencer alla Logan è ormai acqua passata. Nello specifico il figlio di Bill si è innamorato di Sally mentre la madre di Will si è sposata con Thorne Forrester. Spoiler Beautiful: il matrimonio di Katie e ...

Rachel McAdams posa in Versace con un tiralatte attaccato al seno : L'allattamento al seno è la cosa più normale del mondo e non posso comprendere perché alcuni disapprovino o si spaventino nel vederlo. Non penso nemmeno sia necessario dare una spiegazione a questa ...

Melissa Satta - crisi con Kevin Boateng : «Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora sposata» : Tira aria di crisi per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La Satta e Boateng come riportato da Leggo.it sono sposati da due anni e ha un figlio di quattro, Maddox, e ora sembra che complice la...

Melissa Satta - crisi con Kevin Boateng : «Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora sposata» : Tira aria di crisi per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La Satta e Boateng come riportato da Leggo.it sono sposati da due anni e ha un figlio di quattro, Maddox, e ora sembra che complice la lontananza stiano decidendo sul futuro della loro coppia. A dare la notizia della crisi il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che lancia la notizia e fa notare come sui rispettivi social siano scomparse le immagini di famiglia, un tempo ...

Grant Gustin di The Flash si è sposato con LA Thoma : il matrimonio : Grant Gustin di The Flash si è sposato: LA Thoma è sua moglie. I dettagli delle nozze tra l’attore e la fisioterapista Era l’aprile del 2017 quando Grant Gustin, il Barry Allen di The Flash, chiedeva alla fidanzata storica LA Thoma di sposarlo. Dopo più di un anno e mezzo la promessa d’amore è stata […] L'articolo Grant Gustin di The Flash si è sposato con LA Thoma: il matrimonio proviene da Gossip e Tv.

Noemi sposa la sua vocalist Diana Winter e Carolina - foto dalle nozze arcobaleno : “L’amore è tutto ciò che conta” : Con fascia tricolore e grandi sorrisi, Noemi ha sposato la sua vocalist Diana Winter e la sua compagna Carolina, celebrando l'unione civile in veste di officiante. La cantautrice romana ha avuto l'onore di unire civilmente le sue amiche, confermandosi ancora una volta una paladina dei diritti civili e una grande sostenitrice della comunità LGBTQ. Diana Winter, che ha partecipato alla prima edizione di The Voice nel 2013 a cui Noemi ha ...

Luca Marin su Federica Pellegrini : “L’ho beccata nella stanza d’albergo con Filippo Magnini. Le avevo chiesto di sposarmi” : “Non rimpiango la mia vita con Federica. L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi”: a parlare così a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda su Nove, è Luca Marin. Ricordi spiacevoli, che l’ex nuotatore riporta a galla a distanza di tempo: “In passato mi sono sentito accusato dalla mia ex Laure di una cosa che non avevo fatto; non ho mai diffuso foto hard. Lei ...

Igor il russo - vuole sposarsi e scrive la sua biografia/ Norbert Feher : "Soldi per raccontare tutta la verità" : Norbert Feher, alias Igor il russo, vuole sposarsi e scrive la sua biografia: "Soldi per raccontare tutta la verità". Le ultime notizie dalla Spagna

Luca Marin a Rivelo : "Ho beccato Federica Pellegrini a letto con Filippo Magnini. Le avevo chiesto di sposarmi" : Luca Marin ha beccato Federica Pellegrini, con la quale era fidanzato, a letto con Filippo Magnini. Lo ha dichiarato lo stesso ex nuotatore a Rivelo, il programma di interviste in onda il venerdì alle 23.45 su Real Time e condotto da Lorella Boccia, ex concorrente di Amici.Ha dichiarato Marin sulla sua carriera: Il nuotatore di per sé ha paura del mare. In occasione di un week end sono stato vittima di uno shock. avevo la paura di morire ...

Chicco Nalli attacca Tina Cipollari : “Si risposa? Sono sconcertato” : Chicco Nalli attacca Tina Cipollari commentando la sua decisione di sposarsi. Nelle scorse settimane la vamp di Uomini e Donne aveva dichiarato di voler convolare a nozze con Vincenzo Ferrara, l’imprenditore fiorentino a cui è legata ormai da quasi un anno. La relazione procede a gonfie vele e l’opinionista di Uomini e Donne si sente pronta a fare il grande passo. “Credo che l’idea che io mi risposi lo infastidisca – ...

Federica Pellegrini tra passato e futuro - la nuotatrice torna a parlare di Magnini : “Filippo? Fa bene a sposarsi con un’altra” : Federica Pellegrini si confessa in una lunga intervista: la nuotatrice, impegnata attualmente ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, racconta il suo privato Federica Pellegrini, impegnata attualmente ai Mondiali di Nuoto in vasca corta a Hangzhou (Cina), si confessa in una lunga intervista alla rivista ‘Elle’. La nuotatrice italiana, che tanto onore ha portato alla Nazionale azzurra grazie ai suoi record ed alle sue medaglie, ...

U&D - Tina Cipollari si risposa e l'ex Kikò non pare contento : Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, starebbe per sposarsi con il suo fidanzato, un ristoratore fiorentino. A quanto pare, la notizia del grande passo della vamp romana non sarebbe stata presa bene dal suo ex marito, Kikó Nalli. La vulcanica opinionista ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Sono' in cui ha dichiarato che, probabilmente, l'idea che si sposi non sarebbe andata giù al suo ex marito. Tuttavia, la Cipollari ...