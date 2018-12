Imprese : Cise - un anno con il primo incubatore per la blue economy del sud : Con il varo del primo incubatore insediatosi a Gaeta (Latina) per avviare programmi di investimenti nella blue economy ed una scuola di formazione a disposizione delle Imprese, si chiude un anno di attività della Cise, Confederazione italiana per lo sviluppo economico, rivolta soprattutto alla internazionalizzazione delle Imprese italiane, attraverso protocolli sottoscritti con i rappresentanti di altri paesi del Mediterraneo come Malta e ...