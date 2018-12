Al via le iscrizioni per FameLab Trieste 2019

Suzuki V-STROM Academy 2019 : al via le iscrizioni : Dopo una prima stagione trionfale, la V-STROM Academy è pronta a iniziare la sua seconda annata di attività. Suzuki ha infatti definito il calendario dei corsi 2019 e i concessionari della Casa di Hamamatsu sono pronti a raccogliere le prenotazioni di chi voglia regalare o regalarsi già per Natale un’indimenticabile esperienza su due ruote. Dal […] L'articolo Suzuki V-STROM Academy 2019: al via le iscrizioni sembra essere il primo su ...

Atletica - via alle iscrizioni per la XXIª edizione della Roma Appia Run : La Roma Appia Run si conferma una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino, l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse Sono già aperte le iscrizioni per la XXI edizione della Roma Appia Run. domenica 28 aprile 2019 è il gran giorno della Roma Appia Run, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, ...

Maratona Città di Ragusa - avviate le iscrizioni : Sono già tante le adesioni alla Maratona Città di Ragusa in programma il 27 gennaio. La manifestazione attrae centinaia di sportivi da più parti

CUNEO/ Al via le iscrizioni ai corsi di fotografia con "Progetto Har" : Sono iniziate le iscrizioni a tre corsi di fotografia 2019 della Associazione cuneese "Progetto HAR", ossia: "Corso di introduzione" sessione invernale, corso di approfondimento "E' solo fotografia" e ...

Fjallraven Polar : al via le iscrizioni per l’avventura invernale più entusiasmante al mondo : Torna anche quest’anno Fjällräven Polar, l’evento di successo mondiale organizzato da Fjällräven e che ogni aprile porta una trentina di persone – provenienti da tutto il mondo – nelle regioni artiche scandinave per l’avventura della vita: guidare una muta di cani da slitta per 300 chilometri attraverso la tundra. I partecipanti non devono necessariamente avere esperienze precedenti, perché si tratta di un’opportunità che Fjällräven ...

Fjallraven Polar : al via le iscrizioni per l’avventura invernale più entusiasmante al mondo [GALLERY] : 1/35 ...

Corso di Perfezionamento in Management dello Sport - al via le iscrizioni : Lavorare nello Sport. Si rinnova per il terzo anno consecutivo la proposta del Corso di Perfezionamento in Management dello Sport organizzato dall’Università degli studi di Pavia. Si tratta di un’occasione da sfruttare al volo per chi desidera acquisire nuove competenze e aspira a lavorare nello Sport. Le lezioni si svolgono in dieci fine settimana nella […] L'articolo Corso di Perfezionamento in Management dello Sport, al via ...

Atletica – Oltre 50.000 iscrizioni alla Maratona di New York 2018 : 3159 gli italiani al via : Oltre 50.000 iscrizioni alla 48ª edizione della Maratona di New York al via il prossimo 4 novembre: ben 3159 partecipanti sono italiani Una sfida per più di 50.000 podisti, attesi alla 48esima New York City Marathon, Oltre che per i tanti atleti “top” che domenica 4 novembre si contenderanno il successo nella 42,195 km più suggestiva del mondo. Tornano in gara i vincitori della scorsa edizione: il keniano Geoffrey Kamworor, in questa ...

Deloitte - al via iscrizioni per premiare aziende eccellenti per capacità organizzativa - strategia e performance : Capri, 19 ott. (Labitalia) - Riaprono le iscrizioni al premio di Deloitte nato per supportare e pr[...]

“Il racconto dell’incipit” via alle iscrizioni al concorso legato al nuovo libro di Luigi Lo Cascio : Il primo libro di Luigi Lo Cascio ancora caldo di legatoria, insieme ad una fertile sfida per aspiranti scrittori. È stato indetto il concorso "Il racconto dell'incipit" dall'associazione A Voce Alta in collaborazione con lo Spazio Libreria Laterzagorà. La competizione si articola proprio sul libro di Lo Cascio, "Ogni ricordo un fiore" che raccoglie come una serra letteraria, centinaia di incipit.Continua a leggere