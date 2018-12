Torna Beverly Hills 90210 con tutto il cast originale o quasi

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La ricordiamo come una delle serie più amate degli anni Novanta e chissà che, grazie all'annunciato reboot, non possa diventarlo anche del futuro: secondo la testata americana Deadline,potrebbere. Dopo lo sfortunato tentativo di rilancio del 2008, i membri originali delsi preparano al rispolverare i loro fortunati ruoli.Attori come Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris (che, nella serie anni Novanta, interpretavano i personaggi Kelly, Donna, Brandon, Steve, David e Andrea) potrebberore sulla cresta dell'onda. I produttori sono impegnati a proporre il progetto a diverse reti e piattaforme di streaming, e sembrerebbe che in molti si siano interessati.Qualche mese fa era stata proprio l'attrice Tori Spelling a far circolare la voce di un possibile ritorno della serie, ...