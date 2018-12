Per nulla nel dimenticatoio il Huawei P10 Lite | patch 377 di dicembre disponibile

Jovanotti annulla il concerto in programma a Ladispoli : "Rischi Per l'habitat dei fratini" : A sollevare dubbi sull'evento era stata l'associazione No Party di Torre Flavia. Per gli ambientalisti il concerto avrebbe potuto compromettere la riproduzione degli uccelli della vicina spiaggia

Capitano Ultimo riavrà la scorta. "Tar coraggioso - disprezzo Per chi non ha fatto nulla" : Accolto dal Tribunale Amministrativo del Lazio il ricorso contro il Ministero dell'Interno. L'udienza il prossimo 11 giugno

Paola Barale : "A 50 anni - ho scoPerto la libertà e non mi precludo nulla. Single non vuol dire essere sola" : Paola Barale, storica conduttrice e volto simbolo della tv anni Novanta, oggi ha 51 anni portati benissimo e, dopo una lunga storia con Raz Degan e un matrimonio con Gianni Sperti, si racconta in maniera inedita al settimanale Oggi, nel numero in edicola da mercoledì 19 dicembre 2018.Sono una donna nuova. A vent'anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un'altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che ...

Per nulla isolati i problemi con Huawei P20 Lite sulla rotazione automatica del display : Giungono in queste ore alcune segnalazioni molto insistenti per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P20 Lite, soprattutto per quanto riguarda un problema molto diffuso ed imprevisto. Mi riferisco alla mancata rotazione automatica del display, riscontrata da moltissimi possessori del device e forse legata ad una versione specifica del prodotto. Dopo gli ultimi aggiornamenti per i modelli europei, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi con ...

Denis Cavatassi libero - annullata condanna a morte. La sorella : grazie Per le lettere di affetto : Tornerà in Italia l'imprenditore abruzzese accusato in Thailandia di un omicidio che non ha commesso. La famiglia ringrazia i lettori dell'Espresso per aver creduto nella sua innocenza Denis, l'italiano condannato a morte «Sono stanco, la mia resistenza è al limite» " lettere a un condannato a morte italiano. Gara di solidarietà per salvare Denis Cavatassi "

Foligno - il Comune annulla l'omaggio al Candiotti Per Piazzolla - Mariani : "Due pesi e due misure" : "Niente più Capodanno a palazzo Candiotti e niente più eventi". A parlare è una lapidaria Cristiana Mariani che, dopo aver dovuto scombinare all'ultimo minuto i piani dell'evento dedicato al Natale, ...

Verissimo - 'A oggi non può darmi più nulla' : Silvia Provvedi - parole al veleno Per il suo ex Fabrizio Corona : 'Non mi serve averlo nella mia vita'. parole lapidarie quelle di Silvia Provvedi nei confronti di Fabrizio Corona . La ragazza, ospite della puntata di domani, sabato 15 dicembre, di Verissimo , si è ...

Pensioni - Boeri : “Situazione paradossale - non sappiamo ancora nulla. Resisteremo alle pressioni Per modificare valutazioni” : Da un lato rassicurazioni ma poca concretezza, dall’altro un nuovo capitolo dello scontro tra il governo e Tito Boeri. Con il presidente dell’Inps che parla di “situazione paradossale” e di “mezze verità”. Sul superamento della riforma Fornero, la cosiddetta quota 100, l’esecutivo continua a lavorare senza sosta per un decreto tra Natale e Capodanno. Sarà una sperimentazione triennale 2019-2021 e per il premier Giuseppe ...

Iva Zanicchi oPerata d’urgenza agli occhi : «Non vedevo più nulla» : Paura per Iva Zanicchi: la cantante e conduttrice televisiva, 78 anni, è stata operata d’urgenza ad un occhio. Lo storico volto della tv avrebbe dovuto essere presente in studio da Piero Chiambretti, come di consueto, ma ha dovuto dare forfait. In collegamento dalla sua casa con CR4-La Repubblica delle donne, Iva Zanicchi ieri è apparsa con una vistosa benda all’occhio destro e gli occhiali scuri, motivando anche la sua assenza in ...

Anzaldi : Salvini non ha fatto nulla Per prevenire disordini tedeschi : Roma – “Davanti a una citta’ ferita, con zone letteralmente devastate e poste sotto assedio da circa novemila tifosi, devono essere accertate le responsabilita’ del ministro dell’Interno”, lo chiede in una nota Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, in un’interrogazione al ministro dell’Interno depositata questa mattina alla Camera dei Deputati. “La Capitale e’ stata ...

Foggia - il Comune invita Renato Curcio Per "consegnargli una targa in memoria dello zio partigiano" e scoppia la polemica - evento annullato : Era stata annunciata in un comunicato ufficiale del Comune di Orsara di Puglia poi, dopo le polemiche sollevate dalla notizia della presenza dell'ex brigatista Renato Curcio nel paese Foggiano prevista per sabato 15 dicembre, la manifestazione è stata annullata. A renderlo noto è stato oggi proprio Tommaso Lecce, il sindaco del Comune pugliese, città che diede i natali alla mamma di Renato Curcio, Jolanda."C'è stato ...

Iva Zanicchi oPerata d’urgenza : “Non vedevo più nulla - il mio è stato un caso stranissimo” : Iva Zanicchi è stata operata d’urgenza agli occhi dopo un malore negli studi Mediaset e non ha potuto essere presente in studio da Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle donne come di consueto. La cantante e storica conduttrice televisiva 78enne era appena arrivata negli studi del programma di Chiambretti, quando ha improvvisamente perso la vista: “Ho sempre avuto una vista da aquila, poi non ci vedevo più. Sono andata da un ...