Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre lanciano una tennis Academy a Roma : Bel Poggio, spicchio di felicità tennistica di quattro ettari a Settebagni, con quattro campi in terra e quattro in veloce indoor, racconta la storia della Rome tennis Academy che sarà ultimata a giugno, ma è già attiva “dalla mattina a quando vogliono i ragazzi, è una struttura solo per loro, senza soci, solo agonisti, è un’accademia pura”. È una evoluzione della scuola ...

Un 2018 soddisfacente per Berrettini - il bilancio di Matteo : “ecco il momento top dell’anno” : Il bilancio della stagione 2018 di Matteo Berrettini: le parole del tennista italiano dopo la vittoria del secondo scudetto tricolore consecutivo a Lucca Ha chiuso in bellezza, con il secondo scudetto tricolore consecutivo conquistato a Lucca – il quarto per il Circolo Canottieri Aniene -, un’annata quanto mai ricca di soddisfazioni. C’è poco da girarci intorno, Matteo Berrettini è uno dei ”golden boy” del ...