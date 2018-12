Corinaldo | strage in discoteca Altri due indagati

SFERA EBBASTA E LA STRAGE DI Corinaldo/ Amazon stila la classifica : 500 euro bonus cultura spesi in Rockstar : SFERA EBBASTA dopo la STRAGE di CORINALDO: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram

Maurizio Costanzo contro Sfera Ebbasta : la pesante accusa dopo la strage di Corinaldo : Mentre sul web proseguono le polemiche contro il trapper Sfera Ebbasta, accusato di veicolare messaggi sbagliati attraverso le sue canzoni, dalle pagine del settimanale 'Chi' Maurizio...

Costanzo dice la sua su Sfera Ebbasta : la sua pesante dichiarazione dopo la strage di Corinaldo : Mentre sul web proseguono le polemiche contro il trapper Sfera Ebbasta , accusato di veicolare messaggi sbagliati attraverso le sue canzoni, dalle pagine del settimanale 'Chi' Maurizio Costanzo fa una ...

Sfera Ebbasta e la strage di Corinaldo/ Tommaso Paradiso lo difende - don Silvio lo attacca 'E' il male' : Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram

Sfera Ebbasta torna su Instagram dopo la strage di Corinaldo : «Non ho pace» : Sfera Ebbasta torna su Instagram dopo 10 giorni dalla tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , dove morirono 5 ragazzi e una mamma che aveva accompagnato la figlia ad assistere proprio ...

Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo/ "Non mi dà pace - sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me" : Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram

Valentina ha perso due cugine nelle strage di Corinaldo - ora cura gratis i ragazzi feriti : Parente di Asia Nasoni e Benedetta Vitali, Valentina Vitali ha aperto gratuitamente le porte del suo centro fisioterapico...

Corinaldo - Francesca perde due cugine nella strage : cure gratis per gli altri feriti : Francesca Vitali, fisiatra e cugina di Asia e Benedetta, due delle sei vittime della strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, ha deciso di trasformare il suo dolore in solidarietà curando a costo zero gli altri ragazzi rimasti feriti lo scorso 8 dicembre: "Molti di loro mi vedono come un angelo che sta mettendo a posto le loro ferite, ma inconsapevolmente anche loro curano le mie".Continua a leggere

Anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti con Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo : “Provocare non è una colpa” : dopo diversi altri colleghi negli ultimi giorni, Anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti si è espresso sulla tragica vicenda della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la discoteca teatro di una strage di giovanissimi in cui hanno perso la vita sei adolescenti e una mamma al concerto di Sfera Ebbasta. L'ormai tristemente nota vicenda, da cui è scaturita un'indagine aperta dalla Procura di Ancona per omicidio colposo plurimo che vede impegnati gli ...

"Ecco com'è il mondo rimasto a quei teppistelli scampati alla strage di Corinaldo" : "L'incoerenza è la nostra maggiore colpa. La debolezza la nostra cifra. La sregolatezza di cui siamo portatori, ciò che pagheranno con gli interesse e che non ci perdoneranno mai. L'aggressività della ...

Strage di Corinaldo - insulti choc e prese in giro ai morti sui social : «Quando diventi un influencer da morto» : Li hanno uccisi due volte. Non solo alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Anche sui social. Stavolta il teatro dello scontro è Instagram, dove account dai nomi più o meno reali hanno...

Strage di Corinaldo - Lista per Ravenna : «Alcune proposte per tornare a casa vivi dai concerti» : Lancio alle autorità di governo del paese e delle città il messaggio che ciò si possa fare, per tale genere di spettacoli con frequentazioni di massa, anche nelle manifestazioni aperte a tutti, dove ...

Strage Corinaldo : l’ultimo addio a Benedetta - 15enne promessa della pallavolo : Una marea di persone oggi a Fano per i funerali di Benedetta Vitali, la 15enne morta nella tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. In centinaia, soprattutto giovani, hanno voluto essere presenti rimanendo sul sagrato all'esterno della chiesa che si è riempita. Commosso il ricordo dell'adolescente da parte delle amiche.Continua a leggere

Strage Corinaldo : i funerali di 3 vittime. Migliorano i feriti : Strage Corinaldo: i funerali di 3 vittime. Migliorano i feriti A Senigallia, Marotta e Frontone le esequie di tre adolescenti che hanno perso la vita nella tragedia alla “Lanterna azzurra”. Intanto Migliorano le condizioni dei 6 ricoverati. Il minore indagato andrà volontariamente in una cooperativa sociale che aiuta i ...