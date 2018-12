Brexit | altro colpo di scena in vista? Nel governo May c' è chi ragiona su un secondo

C’è un altro problema per May in vista del voto su Brexit : È passata una mozione che accusa il governo di “oltraggio al Parlamento”, e ora dovrà pubblicare un documento su Brexit che sperava di tenere per sé

Brexit - May : no ad altro referendum - accordo migliore per Paese : Londra, askanews, - "Non ci sarà un secondo referendum, le persone hanno votato per lasciare l'Unione europea e noi la lasceremo il 29 marzo del 2019.La premier britannica May ha ribadito che non ci ...

Sì alla Brexit - terremoto sulla May : si dimettono 4 ministri | "Sì farà - un altro referendum è escluso" : Per protesta contro l'accordo lasciano l'esecutivo la ministra del lavoro Esther McVey, il ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e la sottosegretaria alla Suella Braverman. Sterlina in caduta libera. May: "Sul confine irlandese backstop inevitabile"

