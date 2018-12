Antitrust : Roberto Rustichelli è il nuovo presidente : ... nonché componente di varie commissioni ministeriali per l'elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di economia e di impresa. Dal 2013 ad oggi è stato presidente di collegio del ...

Antitrust - Fico e Casellati nominano il nuovo presidente : è il magistrato Roberto Rustichelli : Il nuovo presidente dell’Antitrust sarà Roberto Rustichelli. Lo hanno annunciato i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati. Rustichelli, entrato in magistratura nel 1992, dopo aver svolto le funzioni giudiziarie a Lagonegro e a Ravenna è stato consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio e vice capo di gabinetto del ministro delle Attività produttive. E’ stato componente di diverse commissioni ministeriali ...

Roberto Rustichelli presidente dell'Antitrust. Giorgetti : "Ora far presto con la Consob" : Roberto Rustichelli è stato scelto come presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa in Senato la presidente Elisabetta Casellati alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico."L'oggettività dei criteri ha consentito al presidente Fico e a me di avviare e concludere questi lavori in una assoluta sintonia" ha detto la presidente del Senato, Maria ...