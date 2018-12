Aeroporto Fiumicino | focus su cliente con shopping e ristorazione

Lo scultore Alejandro Marmo dona opera all'Aeroporto di Fiumicino : Roma, , askanews, - "El Abrazo", l'abbraccio, così si chiama l'opera che lo scultore argentino Alejandro Marmo ha donato all'aeroporto di Fiumicino. L'opera, realizzata in lamiera di ferro e alta 4 ...

Laura Boldrini - aggredita verbalmente all’Aeroporto Fiumicino. “Le hanno urlato : ‘Vergogna - prima gli italiani!'” : “prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani”. Con queste parole un uomo sulla sessantina ha aggredito Laura Boldrini mentre faceva il check-in a Fiumicino pronta per imbarcarsi su un volo per Milano. L’ex presidente della Camera era diretta a Lodi per partecipare dove all’evento “La festa di Natale”, organizzato dalle associazioni del circolo Cerri e dal Coordinamento Uguali Doveri. A raccontarlo è ...

Fiumicino - ruba 8mila euro durante i controlli all’Aeroporto - ma le telecamere lo incastrano. Arrestato italiano : La polizia di Fiumicino ha Arrestato un uomo, italiano con precedenti per droga, accusato di furto aggravato nei confronti di un cittadino pachistano. L’uomo è stato immortalato dalle telecamere dell’aeroporto mentre rubava una busta con dentro denaro, approfittando della momentanea distrazione del pachistano impegnato nei controlli. I soldi (circa 8mila euro destinate alle cure mediche di un parente in Pakistan) sono stati ...

Fs - boom di prenotazioni per l'Alta velocità : il primo Frecciarossa Mille da Venezia 'atterra' all'Aeroporto di Fiumicino : Atterra alla stazione ferroviaria nell'aeroporto Leonardo da Vinci il primo Frecciarossa 1000 che collega Venezia con lo scalo romano. E' arrivato stamattina alle 9.48, con quattro minuti di anticipo ...

Fs : Frecciarossa 1000 Trenitalia ‘atterra’ all’Aeroporto di Fiumicino : Il primo Frecciarossa 1000 che collega Venezia all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma è ‘atterrato’ stamattina alle 9.52 nella stazione Fiumicino Aeroporto, dopo essere partito da Venezia Mestre alle 5.37. Il treno, eccellenza dell’alta velocità made in Italy, valorizza ulteriormente le potenzialità dell’integrazione fra treno e aereo nell’ambito dell’impegno del Gruppo FS Italiane per ...

Aeroporto Fiumicino - Francesco Apolloni e il suo libro interattivo : Vera e propria novità letteraria nell'area d'imbarco B del Terminal 1 presentata a Fiumicino per iniziativa della società di gestione AdR a beneficio dei viaggiatori in partenza. Protagonista del ...

Cosi si intrufolava ai check-in e borseggiava i passeggeri all'Aeroporto di Fiumicino : Un video della polizia mostra l'azione di un borseggiatore algerino all'aeroporto di Fiumicino. Si dirige verso il check in delle partenze intercontinentali e si concentra sui facoltosi passeggeri in ...

ADR - nuovo appuntamento con la cultura all'Aeroporto di Fiumicino : Torna all'Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci Lìbrati , l'iniziativa culturale promossa da Aeroporti di Roma , ADR ,, in collaborazione con l'associazione culturale Mecenate 90, presieduta dal ...

Aeroporto Fiumicino Roma - sequestrati 12 kg di droga in busti ortopedici : Roma Aeroporto di Fiumicino: sequestrati 12 kg di cocaina occultati in busti ortopedici e in confezioni di prodotti cileni. Arrestati tre corrieri

Aeroporto Fiumicino - torna l'opera lirica presso le sale d'imbarco : La finalità per AdR è quella di "migliorare la qualità del tempo trascorso in Aeroporto, come vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma ...