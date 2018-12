Roma | Di Francesco respira | ma resta in ansia

FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI SI SEPARANO / Lui a Roma - lei a Milano : la lontananza spaventa i fan : FRANCESCO MONTE e GIULIA SALEMI hanno fatto l'amore nella Casa del Grande Fratello Vip? Ivan Cattaneo non ha dubbi e svela che secondo lui è accaduto...

Juventus Roma - Pastore è la carta di Di Francesco contro i bianconeri : Tanti infortuni, una collocazione tattica non definita e un riassestamento decisamente troppo lungo in Serie A. La seconda esperienza di Javier Pastore in Italia non è iniziata nel migliore dei modi.

Pastore - la possibile carta di Di Francesco per la Roma contro la Juventus : i precedenti con i bianconeri sono da urlo : Tanti infortuni, una collocazione tattica non definita e un riassestamento decisamente troppo lungo in Serie A. La seconda esperienza di Javier Pastore in Italia non è iniziata nel migliore dei modi. ...

Roma - Di Francesco più 3 novità : La cena di Natale, con gli amici sponsor, all'Auditorium in via della Conciliazione almeno per riabbracciarsi un pò. E, sullo sfondo, il Cupolone che protegge questa Roma ancora 'malata', come l'ha ...

La Roma festeggia il Natale - la stoccata di Di Francesco : 'Solo chi fa sbaglia' : La Roma prova a scordare per una sera il momento negativo che sta vivendo in campionato festeggiando il Natale con una cena organizzata da 'Roma Cares'. presso l'Auditorium della Conciliazione. Tra i ...

Roma Paulo Sousa unica alternativa a Di Francesco : Roma Paulo Sousa – Sono ore decisive sull’asse Boston – Quartiere Eur di Roma dove, da meno di una settimana, la società della Capitale ha installato la nuova sede operativa. A Boston è volato lo stato maggiore dell’area sportiva, Monchi in testa, a Roma è rimasto Baldissoni con il compito di seguire passo passo la […] L'articolo Roma Paulo Sousa unica alternativa a Di Francesco proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma - Di Francesco trema e Sousa aspetta : Di Francesco resta lì, in stand by, come se domenica sera non fosse accaduto niente. Il successo sofferto, e nemmeno limpido: rigore solare negato a Pandev, contro il Genoa non rafforza la posizione ...

Raggi : auguri da me e da tutti cittadini Roma a papa Francesco : Roma – “Buon compleanno papa Francesco. auguri da tutti i Romani per questo giorno speciale”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: auguri da me e da tutti cittadini Roma a papa Francesco proviene da RomaDailyNews.

Roma : Totti - Di Francesco ne verrà fuori : ANSA, - Roma, 17 DIC - ''Ci manca la continuità e la fiducia, dobbiamo compattarci in questo momento di difficoltà e uscirne''. Parola di Francesco Totti che dopo il 3-2 della Roma con il Genoa ...

La Roma batte il Genoa 3-2 ma non la crisi - Di Francesco respira : È passata la nottata, parafrasando Eduardo De Filippo: era tutto pronto per un doloroso esonero, quello di Eusebio Di Francesco da parte della Roma, insoddisfatta dopo prestazioni a dir poco inquietanti come quelle di Bologna, Cagliari, Plzen o, tra le mura amiche, con Chievo e Spal. Di Francesco e prospettive difficili per la Roma nel 2019 La Roma resta dietro in classifica pur vincendo. È ora al sesto posto in compagnia del Sassuolo sorpresa ...

Roma - Di Francesco senza mezze misure : “siamo ancora malati - ci siamo meritati i fischi dei tifosi” : L’allenatore della Roma si prende i tre punti ottenuti contro il Genoa ma sottolinea di non aver ancora risolto i problemi Tre punti vitali, una vittoria sofferta che aiuta moltissimo la classifica della Roma, apparsa in difficoltà anche contro il Genoa. Eusebio Di Francesco incassa il successo e guarda avanti, consapevole che i problemi da risolvere non sono affatto spariti: “devo fare i complimenti ai ragazzi, che in un ...