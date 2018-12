Natale sicuro | riunito in Prefettura il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica

Roma : ‘ Natale sicuro’ - controlli dei Carabinieri in centro storico : Roma – Sta proseguendo in queste ore l’operazione dei Carabinieri , “Natale Sicuro”, avviato alcuni giorni fa, e che ha visto l’impiego massiccio di pattuglie a piedi, lungo le vie dello shopping e nelle piazze di maggior afflusso di turisti. Ed proprio nel corso di un controllo che, i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino romeno di 22 anni, senza fissa dimora, disoccupato e ...

Natale sicuro - sequestrati a Napoli oltre 10mila giocattoli : L'operazione si chiama ' Natale sicuro 'ma in questi giorni i controlli messi in campo dalla Polizia municipale di Napoli hanno avuto un obiettivo ancora più specifico, rivolto ai minori. Gli agenti ...

10 cose che - quasi di sicuro - non sapete sul Natale : Photo by Markus Spiske on Unsplash Chi è Babbo Natale? Il Babbo Natale che tutti i bimbi del mondo aspettano durante la notte di Natale altri non è che San Nicola , in inglese Santa Claus . San ...