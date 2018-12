Mafia - sequestro da 15 milioni a prestanome di Vito Ciancimino : Palermo, 20 dic., askanews, - Beni per 15 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo nei confronti del costruttore e immobiliarista Francesco Paolo Alamia.L'indagine è ...

Mafia - la Dia effettua maxi sequestro da un miliardo e mezzo agli eredi dell’ex patron di Valtour Carmelo Piatti : La direzione investigativa antiMafia di Palermo sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della Dia nei confronti degli eredi dell’imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) ex proprietario della Valtur (ora in amministrazione straordinaria), deceduto il 25 gennaio 2016. Il procedimento – che la Dia definisce ‘uno dei più rilevanti nella ...

