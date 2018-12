La truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5S

La grande truffa dei facchini : buco da 100 milioni di euro - sei arresti : Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Torino. Sono accusate di aver creato un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla bancarotta fraudolenta....

Alcuni “membri” dell’Unione dei Consumatori hanno truffato i clienti Vodafone : Truffa ai danni di utenti Vodafone fissi portata avanti da persone che si spacciano per rappresentanti dell'Unione dei Consumatori: premono per cambiare operatore sulla base di false rimodulazioni. L'articolo Alcuni “membri” dell’Unione dei Consumatori hanno truffato i clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Striscia la Notizia svela l'ultima truffa dei taxi : ecco come vi fregano i soldi - fate attenzione : Strano, ma vero: spesso e volentieri nella stazione dei taxi di Milano Malepensa i tassisti rifiutano di portare i clienti per corse di pochi chilometri. Per esempio, un cliente chiede: 'Vorrei andare ...

Crotone capitale dei disoccupati Inps - truffa da 5 mln : 700 coinvolti : Qualcuno si è portato avanti. A Crotone il reddito di cittadinanza esiste già, ma è una truffa all'Inps messa in piedi dal 2012 da un'organizzazione. Il programma criminale, che si muoveva tra Crotone e Isola Capo Rizzuto, è emerso dall'indagine Segui su affaritaliani.it

Airbus : truffa di Di Maio e Toninelli con la complicità dei commissari Alitalia : La vicenda dell'Airbus di Stato si sta rivelando una vergognosa truffa ai danni dei contribuenti e i responsabili di questa truffa sono i ministri M5s Di Maio e Toninelli. Dopo la video-pagliacciata di quattro mesi fa nell'hangar di Fiumicino, ora viene fuori che l'aereo non soltanto è ancora fermo al suo posto, ma che gli italiani continuano a pagarlo per tenerlo inutilizzato, mentre i ministri viaggiano in business class sui voli di ...

Deiulemar - il sindaco di Torre del Greco nel comitato creditori : 'Al fianco dei truffati' : Il sindaco Giovanni Palomba e il Comune di Torre del Greco entrano nel comitato creditori Deiulemar: 'Al fianco dei Torresi truffati e a garanzia della comunità corallina'. Dopo una lunga riflessione, ...

truffa smartphone : elenco dei numeri cui non rispondere a chiamate ed SMS : Basta una chiamata o un SMS per trafugare i contatti presenti sullo smartphone ed eventuali altri dati sensibili come l’accesso all’Home banking. È la Truffa che colpisce gli smartphone segnalata dallo Sportello dei diritti tramite il presidente Giovanni D’Agata che pubblica i numeri a cui non rispondere sia a chiamate che SMS. I Truffatori trovano … Continua a leggere →

La truffa delle patenti : suggeriva via radio le risposte dei quiz : Roma, 22 nov., askanews, - Scoperta a Bari una maxitruffa delle patenti: microcamere e auricolari collegati a un suggeritore, così gli aspiranti automobilisti passavano i quiz. In alcuni casi per ...

Roma - la truffa dei finti carabinieri : ecco come svuotavano gli appartamenti degli anziani. Arrestati 4 napoletani : I carabinieri di Roma hanno arrestato 4 persone, di 56, 48, 32 e 28 anni, tutte originarie di Napoli, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in appartamento ed altro, in danno di anziani, perpetrati a Roma, Ciampino, Viareggio, Capannori, San Giovanni Valdarno. La banda di ladri e truffatori si spostava dal capoluogo partenopeo verso Roma e altre città dal lunedì al venerdì. Per non farsi scoprire noleggiavano ...

Gli appetiti dei 'truffati' delle banche irretiti dal M5s : E non a caso una manciata di giorni prima d'essere ricevuto con tutti gli onori a Palazzo Chigi dal vicepremier grillino, lo stesso Arman era sbottato contro il sottosegretario all'Economia, Alessio ...

Gli appetiti dei “truffati” delle banche irretiti dal M5s : Roma. Per lui che sognava uno scranno a Montecitorio, un post su Facebook, seppure sulla bacheca di Luigi Di Maio, non può certo bastare. “Ma è l’inizio di un dialogo che finora non c’è stato”, spiega Andrea Arman l’avvocato trevigiano, classe ’59, presidente del Coordinamento Don Torta, l’associazi

La truffa dei 400 mila dollari per il senzatetto : Era una storia toccante, che aveva commosso migliaia di utenti social ed era diventata virale. Sembrava una favola: un senzatetto del New Jersey, Johnny Bobbitt, aveva sacrificato i suoi ultimi 20 dollari per aiutare una giovane automobilista, Kate McClure, a fare benzina, dopo che lei era rimasta a piedi sull’Interstate 95 a Philadelphia. Impressionata dal nobile gesto, la donna, insieme al fidanzato Mark D’Amico, ha lanciato una raccolta ...

Pompei - Coppia di anziani truffata per 350 euro in centro : caccia alla banda dei gioielli falsi : allarme truffe a Pompei. A farne le spese, come prevedibile, sono ancora una volta gli anziani. Nelle ultimi ore il tan tan mediatico dei social ha alzato il livello di allerta dei cittadini e le ...

La rabbia dei truffati dalle banche contro lo scudo nella manovra. Il governo rievoca la manina e promette il dietrofront : "Quando siete venuti a chiedere il voto la cortesia l'avevate. Lei oggi non ha neppure la cortesia di ascoltare chi i voti ve li ha portati". Ministero dell'Economia, ore 13. Da una sedia del tavolo convocato dal governo con le associazioni dei truffati dalle banche si alza Andrea Arman, presidente del coordinamento dei soci degli istituti veneti. L'accusa - come si evince dal video pubblicato in esclusiva da Huffpost - è rivolta al ...