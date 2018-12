Export | assessore Caner | in Veneto +2 | 9 p c nel 2018 per un valore di 47 mld di euro 2

Export : assessore Caner - in Veneto +2 - 9 p.c. nel 2018 per un valore di 47 mld di euro : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - La capacità di esportazione delle imprese venete continua a crescere: nei primi nove mesi del 2018 il volume delle esportazioni ‘made in Veneto’ ha superato del 2,9 per cento il corrispondente periodo del pur brillante 2017. Tradotto in cifre, le 28.864 imprese venete