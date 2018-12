Detto Fatto | Raffaella Carrà chiama in diretta e Bianca Guaccero scoppia in lacrime

Detto Fatto - il crollo emotivo di Bianca Guaccero : telefona Raffaella Carrà - lei piange in diretta : Bianca Guaccero è scoppiata in lacrime oggi, giovedì 20 dicembre, di Detto Fatto. La bella conduttrice ha ricevuto una bellissima sorpresa in diretta. A fargliela è l'inimitabile Raffaella Carrà . ...

Detto Fatto - Raffaella Carrà chiama Bianca Guaccero e lei si mette a piangere : Carramba, che sorpresa! E’ proprio il caso di dirlo per descrivere quanto accaduto oggi a Detto Fatto. Complice Giovanni Ciacci, Raffaella Carrà ha infatti telefonato alla conduttrice Bianca Guaccero che è scoppiata in lacrime. “Penso che tu sia una grande lavoratrice, penso che tu sia una grande prima donna. Se ci fossero ancora i varietà di una volta, tu probabilmente saresti la prima donna dei programmi di ieri“, ha Detto la ...

Vladimir Luxuria a cuore aperto a ‘Detto Fatto’ : amore - politica e famiglia : Vladimir Luxuria con il cuore in mano si confessa a Detto Fatto. Incalzata da Giovanni Ciacci, l’ex parlamentare parla a ruota libera: amore, politica, famiglia. Un Vladimir Luxuria mai così trasparente che farà discutere parecchio a cominciare dalle parole sull’amore. “Le porte dell’amore sono socchiuse, basta che qualcuno spinge e si apre – dice – Il mio ultimo amore? È stato un politico, purtroppo è finita. Sono single, ma non ...

Oroscopo della settimana : previsioni Mauro Perfetti - Detto Fatto : Oroscopo: previsioni settimanali di oggi di Mauro Perfetti a Detto Fatto Come ogni lunedì, immancabile anche oggi, 17 dicembre 2018, l’appuntamento televisivo con le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto, con Bianca Guaccero su Rai2, nella rubrica ‘La tombola delle stelle’. Come da tradizione, l’astrologo ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo della settimana tramite ...

Bianca Guaccero - la conduttrice di Detto Fatto è una dolcissima mamma tuttofare (FOTO) : La conduttrice di Detto Fatto va a prendere la sua bambina all’asilo, la porta con sé dal parrucchiere e poi a fare la spesa. E la riempie di coccole. Come mostrano le immagini esclusive... L'articolo Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto è una dolcissima mamma tuttofare (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bianca Guaccero indossa una parrucca a Detto Fatto : scoppia la polemica sui social : Bianca Guaccero è finita nel mirino del ciclone dei mediatico per aver utilizzato una parrucca durante la puntata di Detto Fatto andata in onda giovedì 13 Dicembre. La donna da settembre è arrivata al timone del programma dedicato ai tutorial e fin ora sembra aver riscosso un grande successo da parte del pubblico. La sua non era afFatto una sfida facile da vincere, visto che molti telespettatori erano abituati a vedere entrare nelle proprie case ...

Oroscopo della settimana di Mauro Perfetti : previsioni a Detto Fatto : Oroscopo settimanale a Detto Fatto: le previsioni di Mauro Perfetti di oggi Come ogni lunedì non è mancato neanche oggi, 10 dicembre 2018, l’appuntamento a Detto Fatto con le previsioni dell’Oroscopo della settimana di Mauro Perfetti che, in compagnia della padrona di casa Bianca Guaccero, ha reso nota la situazione astrologica di tutti i 12 segni zodiacali mediante l’abbinamento, a ciascuno di loro, di un simbolo estratto dai ...

Oroscopo settimanale : previsioni di Mauro Perfetti a Detto Fatto : Oroscopo della settimana a Detto Fatto: le previsioni di tutti i segni zodiacali Anche oggi, 3 dicembre 2018, come avviene ogni lunedì, l’astrologo Mauro Perfetti a Detto Fatto con Bianca Guaccero su Rai2 ha reso note le previsioni del suo Oroscopo della settimana, tramite l’estrazione di una serie di simboli e il loro successivo abbinamento ai 12 segni zodiacali. Ecco le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Mauro Perfetti ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dal 3 al 7 dicembre - : In studio Olivia Ghezzi ci accompagna in un viaggio nel meraviglioso mondo della moda con sfilate che ripercorrono la storia del costume dagli anni 20 a oggi. In questa giornata speciale, il tutorial ...

