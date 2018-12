SplashData: classifica delle peggiori password usate nel 2018

laragnatelanews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)Non si tratta più solo di scegliere un codice di accesso per sbloccare il telefono. Lesono ormai parte integrantenostre vite e, in un mondo sempre più connesso, è fondamentale scegliere con cura e attenzione i codici che garantiscono la nostra privacy e sicurezza online. Può trattarsi dellaper la connessione wi-fi o per entrare nella casella email, ma anche sui profili social oppure per usufruire di uno dei tanti servizi online esistenti, dalla musica allo streaming.Unacomplessa può risultare più sicura e ridurre drasticamente le probabilità che i nostri dati vengano esposti a rischi evitabili. Si discute di questo ormai da molti anni, ma nonostante questo sono ancora troppe le persone che ne sottovalutano l’importanza. A dimostrazione di ciò, come ogni anno, la societàche fornisce servizi di sicurezza, ha pubblicato la ...