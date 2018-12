Qualcomm Snapdragon 855 straccia la concorrenza nei primi benchmark

Windows 10 on ARM : Qualcomm svela lo Snapdragon 8cx - il primo processore a 7nm per PC : Qualcomm ha annunciato, con un po’ di sorpresa, il nuovo Snapdragon 8cx. Si tratta del processore più potente mai realizzato per Windows 10 on ARM e, come lo ha definito la stessa casa produttrice, è davvero “extreme”. Il chip non andrà a sostituire l’attuale Snapdragon 850 presentato soltanto pochi mesi fa bensì lo affiancherà come prodotto TOP di gamma di fascia più alta. Assisteremo, quindi, al lancio di device con a ...

Qualcomm Snapdragon 855 è ufficiale : tutti i dettagli e le novità : Qualcomm ha annunciato il suo nuovo Snapdragon 855. Sono tante le novità che il nuovo SoC della casa americana porta con sé. Si va dai miglioramenti prestazionali su quasi tutti gli aspetti a novità mirate a migliorare l'esperienza quotidiana (leggasi intelligenza artificiale).

Qualcomm lancia Snapdragon 855 : il 5G è pronto - ecco come sarà : ... assieme a un ecosistema ricchissimo di partner, ci permetterà di rivoluzionare non solo il mondo delle telecomunicazioni». Rispetto alla generazione dell'anno scorso, lo Snapdragon 845, che era ...

Il giorno che tutti aspettavate è arrivato : Qualcomm presenta Snapdragon 855 e 3D Sonic Sensor : Qualcomm presenta ufficialmente Snapdragon 855 e 3D Sonic Sensor: triplicano le performance legate all'IA rispetto a Snapdragon 845 e migliorano sicurezza, rapidità di sblocco e affidabilità rispetto ai Sensori ottici.

Snapdragon 855 è ufficiale : Qualcomm punta tutto su 5G e intelligenza artificiale : Per quanto riguarda la parte fotografica, Snapdragon 855 integrerà un ISP Computer Vision " il primo al mondo, secondo Qualcomm. Ciò dovrebbe aprire le porte alla fotografia computazionale anche in ...

Snapdragon 855 - Qualcomm lancia il suo 5G : Allo Snapdragon Tech Summit in corso a Maui, Hawaii, Qualcomm, colosso statunitense dei microchip, ha svelato le prospettive per il lancio dei primi dispositivi 5G nel giro di pochi mesi e presentato il nuovo Snapdragon 855, l’attesissimo SoC, system on a chip, il potente...

Qualcomm Snapdragon 8150 devasta la concorrenza su AnTuTu : Aspettavamo tutto uno Snapdragon 855 come erede al trono di processore più potente in casa Qualcomm. AnTuTu invece riporta di uno Snapdragon 8150, che secondo i risultati dei benchmark non dovrebbe temere alcun paragone. Il leggi di più...

Qualcomm Snapdragon 8150 svetta su AnTuTu e mette tutti in fila : Qualcomm Snapdragon 8150 passa su AnTuTu a bordo di uno smartphone di test e surclassa tutti gli altri smartphone attualmente in commercio, superando i 360.000 punti.

Qualcomm Snapdragon 8150 (855) mostra i muscoli su AnTuTu : L’arrivo del nuovo chip Qualcomm è atteso per il mese di dicembre come da solita line up dell’azienda, lo Snapdragon 8150 (se volete 855) dovrebbe seguire le stesse tempistiche. Nel frattempo non mancano notizie, trapelate, sulla potenza del prossimo processore di punta il cui benchmarck AnTuTu è apparso su Weibo. Snapdragon 8150: non era 855? Il sito di microblogging cinese è solito fornire anticipazioni succulente su smartphone e, ...

Fossil Sport - il primo smartwatch con Qualcomm Snapdragon Wear 3100 - : Il prezzo al dettaglio di Fossil Sport e di 279 euro ed è disponibile per la vendita a partire da oggi 8 novembre sul sito ufficiale e nei punti vendita Fossil selezionati in tutto il mondo a partire ...

Potrebbe essere Xiaomi Mi 9 a far debuttare Qualcomm Snapdragon 8150 : Iniziamo a scoprire quali Potrebbero essere le caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 9, che Potrebbe essere tra i primi a montare lo Snapdragon 8150.

Qualcomm sta testando gli Snapdragon 6150 e 7150 per la fascia media del mercato : Qualcomm starebbe testando due nuovi chipset di fascia media, Snapdragon 6150 e Snapdragon 7150, che dovrebbero utilizzare nuove versioni dei core Kryo.

Vivo Y93 sarà il primo smartphone con CPU Qualcomm Snapdragon 439 : Nelle scorse ore si sono diffuse le prime immagini e informazioni relative ad un inedito smartphone Android in arrivo sul mercato: Vivo Y93

Qualcomm : annunciato lo Snapdragon 675 : Il colosso delle CPU Mobile, Qualcomm, annuncia lo Snapdragon 675 e svela interessanti dettagli sulle caratteristiche e il relativo lancio. Snapdragon 675 Per tutti quelli che conoscono l’ambiente dei cellulari, Qualcomm è un nome di una certa importanza. Andando ad approfondire il discorso, la serie 6XX è la fascia media dei processori, dedicata a cellulari adatti a un uso relativamente intenso. Lo Snapdragon 675 andrà a superare e rimpiazzare ...