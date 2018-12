Muore in casa col suo cane | ucciso dal monossido di carbonio

Fiamme da una stufa difettosa - anziano Muore nell'incendio della casa : Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le Fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ...

Venezia - incendio in casa : Muore donna - il rogo causato forse dalle luci di Natale : Una donna di 46 anni, Paola Castellet, è morta stamattina, alle prime luci dell'alba, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Concordia Veneziana, comune alle porte del capoluogo veneto. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un malfunzionamento delle luci di Natale. La donna, in un primo momento, era uscita dall'appartamento, ma poi - per motivi ancora da accertare - sarebbe rientrata. Salve le due ...

Incendio in una casa : Muore una donna - salve le figlie : Il rogo è divampato questa mattina in un'abitazione di Concordia Sagittaria, nel veneziano. Le fiamme sarebbero partite...

Venezia - incendio in casa : Muore una donna - in salvo le sue due figlie : È accaduto a Concordia Sagittaria (Venezia). L’incendio forse scoppiato a causa delle luci dell’albero di Natale. Paola Castellet, una donna di quarantasei anni, non ce l’ha fatta. A quanto emerso era riuscita ad allontanarsi dalle fiamme insieme alle due figlie ma poi sarebbe rientrata in casa rimanendo uccisa dal fuoco.Continua a leggere

Uccisa a coltellate dal suo coinquilino - Sarah Muore a 21 anni : “Doveva tornare a casa a Natale” : Sarah Papenheim, 21enne di origine americana, è stata Uccisa a coltellate nel suo appartamento di Rotterdam, dove studiava psicologia. Ad ammazzarla sarebbe stato, secondo la polizia, il suo coinquilino. Il dolore della mamma: "Suo fratello si è tolto la vita tre anni fa. Avevo due figli e ora li ho persi entrambi".Continua a leggere

Calabria - infermiera Muore travolta da un'auto mentre rientra a casa dal lavoro : Un'infermiera di 57 anni è drammaticamente deceduta in Calabria, al culmine di diverse ore di agonia, dopo essere stata travolta da un'autovettura. La 57enne era uscita dall'ospedale dove lavorava come infermiera e si stava recando presso la propria abitazione a bordo di un autobus. Appena scesa del mezzo pubblico però, un'automobile guidata da una giovane ragazza l'ha travolta sbalzandola sull'asfalto. Nonostante il tempestivo trasporto in ...

Il personale della casa di riposo non lo lava mai : i suoi genitali marciscono e Muore : York Spratling, 84 anni, si trovava al Consulate Health Care di Jacksonville, in Florida, quando è deceduto. Secondo gli infermieri, l'anziano si sarebbe sempre rifiutato di fare la doccia. "Si poteva sentire l’odore della sua carne marcia” hanno spiegato.Continua a leggere

Mugnano di Napoli - donna schiacciata dal cancello di casa Muore sul colpo : Una vicenda tanto grave quanto inquietante si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Mugnano, e riguarda purtroppo ancora una volta la morte di una donna. L'episodio si è verificato martedì 11 dicembre attorno alle ore 12:30, presso l'appartamento in cui la donna, Maria Adamo, viveva in via della Resistenza. La donna è deceduta, stando alle prime ricostruzioni effettuate, dal cancello scorrevole della propria casa, ...

Ragazzo disabile Muore in un incendio in casa : i genitori furono uccisi in un agguato di mafia : Aveva assistito alla morte dei genitori, Antonio Mangiacotti, 26enne affetto da autismo, viveva con lo zio che non era in...

Messico - Muore e le rubano gli organi - la madre : 'È rientrata a casa vuota' : Una vicenda tanto inconsueta quanto inquietante si è verificata in Messico e riguarda purtroppo, ancora una volta, la morte di una giovane donna. La vittima si chiama Amanda Gill, una quarantunenne britannica deceduta mentre era in viaggio nel paese sudamericano. Fin qui, a parte il dramma del suo decesso, sarebbe tutto normale, se non fosse che una volta morta, è stata deprivata dei suoi organi e al rientro a casa, secondo quanto riferisce il ...

Torino : Muore in casa ma nessuno se ne accorge - trovato in avanzato stato di decomposizione : Il corpo di un pensionato di settantaquattro anni è stato trovato, dopo l’allarme lanciato dai vicini per il cattivo odore che arrivava dall’appartamento, in una casa in via Monte Tabor a San Mauro Torinese, vicino Torino. Probabilmente era stato ucciso da un malore almeno una settimana prima del ritrovamento.Continua a leggere

Incendio in casa - Muore 26enne disabile : ANSA, - SAN GIOVANNI ROTONDO , FOGGIA, , 11 DIC - Un giovane di 26 anni, affetto da autismo, è morto in un Incendio divampato, per cause in corso di accertamento, all'interno di un appartamento che si ...

San Giovanni Rotondo - incendio in un appartamento : Muore 26enne disabile. Era solo in casa : La vittima era affetta da autismo. Si indaga su cosa abbia causato l'incendio che ha interessato l'intero appartamento nel centro storico del comune del Foggiano. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove è morto dopo poco

Verona - dodicenne precipita dalla finestra di casa e Muore : La tragedia si è consumata domenica mattina in via Sant’Eufemia, nel centro di Verona. La dodicenne è caduta dalla finestra del bagno di casa, al quarto piano. Inutili i soccorsi. Sul caso indaga la polizia scientifica: per cercare di capire quanto accaduto gli agenti hanno sequestrato il cellulare della vittima.Continua a leggere