Così l’Europa è riuscita a non far scoppiare la crisi chiamata Italia : Bruxelles. Il governo guidato da Giuseppe Conte ha capitolato di fronte alla Commissione europea e alle regole del Patto di stabilità e crescita, ma la squadra di Jean-Claude Juncker ha fatto del suo meglio per evitare di far esplodere un conflitto maggiore con l’Italia per il timore di conseguenze

"Immigrazione di massa e masochismo Così muore l'Europa" : Douglas Murray ha un aspetto inequivocabilmente British: giornalista, commentatore politico, associate editor dello Spectator, collaboratore del Sunday Times e del Wall Street Journal, considerato un ...

'L'Europa guarda ai paesi in maniera diversa' - Così Di Maio - : Roma, 14 dic., askanews, - Perchè la Francia ottiene un trattamento diverso dall'Europa? 'Bella domanda. Avrei tanta voglia di rispondere ma in questo momento Conte e Tria stanno trattando con la ...

Manovra - Conte : “Europa superi rigorismo miope - Così non si combatte l’instabilità” : “Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere un’instabilità con misure che finiscono per favorirla. L’Europa deve perseguire un rapporto equilibrato tra riduzione e condivisione del rischio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue e dell’Eurosummit del 13 e 14 dicembre. L'articolo Manovra, Conte: “Europa ...

'La ferroVIA della seta' - Così la Cina punta ad aprirsi all'Europa e non solo : Mille miliardi di dollari e settanta Paesi coinvolti. Sono queste le cifre dell'ambizioso piano di investimenti "One Belt One Road", con cui la Cina mira a creare nuove rotte commerciali Euroasiatiche.

Paolo Becchi - la profezia apocalittica su Conte e l'Europa : 'Così pagheranno caro Di Maio e Salvini' : La trattativa sulla manovra che il governo italiano ha messo in campo con l'Unione europea nasconde rischi gravissimi per il futuro dell'esecutivo Lega-M5s. Secondo il filosofo Paolo Becchi in un'...

L'America di Trump detta le regole sul commercio mondiale - Così l'Europa rischia : Questo, perché Trump non crede alle intese multilaterali, puntando a soppiantarle con accordi a tu per tu con ogni altra economia del mondo. Perché? Ritiene di potere assumere il massimo peso ...

Europa League - il turnover tradisce Inzaghi : Lazio sconfitta a Nicosia [FOTO e VIDEO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Italia-Europa ultimo atto - vertice a Palazzo Chigi e poi Cdm. Salvini : 'Manovra resta Così com'è' : Entro la mezzanotte il governo deve inviare la lettera di risposta ai rilievi di Bruxelles sulla legge di bilancio, per deficit eccessivo -

Così l'Italia gialloverde è diventata una zavorra per l'Europa : Roma. La sfida tra Italia gialloverde e il Resto del mondo si rinnova tra Bruxelles, Washington e Roma, ma il risultato lo sapremo tra il 21 novembre, data dell'ormai probabile avvio della procedura d'...

Così l’Italia gialloverde è diventata una zavorra per l’Europa : Roma. La sfida tra Italia gialloverde e il Resto del mondo si rinnova tra Bruxelles, Washington e Roma, ma il risultato lo sapremo tra il 21 novembre (data dell’ormai probabile avvio della procedura d’infrazione della Commissione europea contro il nostro paese), la primavera prossima (entrata in vig

Giorgia Meloni - l'alleanza in Europa con i Conservatori di Fitto : 'Così batteremo la sinistra e Macron' : Giorgia Meloni, nasce l' asse tra Fratelli d' Italia e i Conservatori e sovranisti dei paesi Visegrad. Alle Europee di maggio correrete con il vostro simbolo o ci saranno novità? 'Questa scelta va nel ...

Champions - Icardi e cuore Così l Inter sorprende in Europa : MILANO - Comunque sia andata, finora è stato un successo. Ha faticato moltissimo contro il Barcellona , certo, ed era nelle attese. Nelle due partite contro gli azulgrana è andata sotto nel gioco, ma ...