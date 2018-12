Così Facebook ha dato i nostri dati a giganti come Amazon | Microsoft e Netflix

ilsole24ore

: NICOLA MORRA: MARIO OLIVERIO SI DEVE DIMETTERE Non possiamo permetterci che la classe politica calabrese sia al ce… - carlaruocco1 : NICOLA MORRA: MARIO OLIVERIO SI DEVE DIMETTERE Non possiamo permetterci che la classe politica calabrese sia al ce… - antoniodiianni : RT @MoriMrc: Cari amici genovesi. Quando si votano i liberisti, come vi dicevo in campagna elettorale, finisce sempre così: BUCCI TRADISCE… - cbalmativola : ?? ???? Hiringa, kit rituale, è fiducia, volontà, coraggio, forza, energia, determinazione! Regalatevelo e regalatelo… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Per anni,haad alcune delle più grandi aziende tecnologiche al mondo un accesso privilegiato aipersonali degli utenti. Una specie di pacchetto all inclusive, dove gli optional erano le informazioni riservate di milioni di persone. Lo rivela un’inchiesta del New York Times, che è entrato in possesso di centinaia di documenti riservati e ha raccolto le testimonianze di alcuni ex dipendenti dell'azienda di Mark Zuckerberg...