AL | CONSIGLI PER PROTEGGERE DAL GELO I CONTATORI D' ACQUA

Napolitano - l’interesse del Quirinale per il detenuto Contrada. La giudice : “Mi chiamò il CONSIGLIere D’Ambrosio” : Il Quirinale di Giorgio Napolitano si interessò al destino del detenuto Bruno Contrada. E lo fece chiamando alla presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli. Quando nel 2007 il Colle ipotizzò di concedere la grazia al superpoliziotto condannato per concorso esterno a Cosa nostra, il consigliere giuridico Loris D’Ambrosio telefonò personalmente alla giudice Angelica Di Giovanni il giorno della vigilia di Natale. Oggetto della ...

La corsa ai regali di Natale si fa anche online. I CONSIGLI della Polizia per evitare le truffe : La Polizia di Stato scende in campo per "salvare" lo shopping natalizio online. Nasce una guida con Consigli pratici e suggerimenti per acquistare in rete.

Neve in arrivo - i 5 CONSIGLI di MeteoWeb per affrontarla al meglio in auto : Con l’arrivo di un nuovo peggioramento dall’oceano Atlantico che stasera porterà la Neve al Nord/Ovest dopo l’evento di lunedì, anche gli automobilisti più sbadati dovranno correre ai ripari. Per evitare di dover incorrere in una sanzione che può andare da 85 a 338 euro vi ricordiamo che secondo il codice della strada è obbligatorio che “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali ...

Instagram - arrivano nuovi adesivi per i CONSIGLI musicali e le domande in diretta : (Foto: Instagram) Continuano a fioccare le novità in arrivo all’interno di Instagram; questa volta il social network ha annunciato di aver iniziato il rilascio di una serie di funzionalità sotto forma di adesivi da utilizzare all’interno della sezione Storie dell’app. Si tratta di sticker pensati per migliorare l’interazione con gli utenti che a milioni ogni giorno visualizzano questa tipologia di contenuti che ...

CONSIGLIo comunale aperto a Corinaldo sulla tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...

La Stella di Natale perde le foglie? Ecco CONSIGLI e accorgimenti per farla durare fino all’anno successivo : Quest’anno quasi una famiglia su due (46%) comprerà una Stella di Natale per un totale di oltre 10 milioni di piante. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti/Ixè sugli acquisti verdi degli italiani nel periodo delle feste. L’andamento delle vendite è stabile con prezzi vanno dai 2 euro per gli esemplari più piccoli per arrivare anche ai 150 euro degli alberelli più strutturati. Le stelle di Natale – spiega la Coldiretti – sono ...

Piccoli CONSIGLI «noiosi» per stare bene : i progetti su Instagram : Lavare i piatti, andare a letto presto, ma anche concedersi una colazione sana o semplicemente uscire di casa: all’apparenza azioni banali, che fanno parte della routine quotidiana di ognuno di noi, ma che possono diventare ostacoli insormontabili quando si vive un disturbo mentale come la depressione. Chi affronta ogni giorno il peso di un disagio psicologico (ansia, depressione, disturbi alimentari o disturbo ossessivo/compulsivo, solo per ...

Anna Giacometti candidata al CONSIGLIo nazionale per il PLR : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Reggio Emilia - l’ironico video appello del CONSIGLIere Pd per il collega leghista Vinci : “Preoccupati - trovatelo” : “Annuncio importante: stiamo cercando un ragazzo reggiano scomparso, da più di 6 mesi non lo vediamo più a Reggio Emilia e non si presenta al lavoro”. Così, con un ironico video appello in stile “Chi l’ha visto?” (con tanto di inconfondibile musica di sottofondo), il consigliere comunale del Pd a Reggio Emilia, Dario De Lucia, ha denunciato l’assenteismo del consigliere e deputato leghista, Gianluca Vinci. ...

CONSIGLI PER guidare d’inverno in sicurezza : Siamo all’inizio della stagione più impegnativa per la guida e l’arrivo dell’inverno provoca ansia in molti all’idea di mettersi al volante. Statisticamente, gli automobilisti meno esperti sono quelli che hanno maggiori probabilità di incorrere in un incidente stradale. Anche i neopatentati possono godersi il piacere di guida quando l’auto e i pneumatici sono in buone […] L'articolo Consigli per guidare d’inverno in sicurezza sembra ...

Dieta per non ingrassare a Natale : CONSIGLI della nutrizionista : Esistono alcuni facili accorgimenti per non ingrassare durante le Feste, senza rinunciare a cenoni, pranzi luculiani e dolci Per evitare la corsa a diete punitive dopo l’epifania, MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto una delle sue specialiste, la dottoressa Sara Pressante, diestista e nutrizionista di Roma, per ...

Pranzi e cene di Natale : i CONSIGLI dei nutrizionisti per evitare abitudini poco salutari a tavola : Le festività natalizie sono sempre più vicine e tra la gente cresce sempre di più la preoccupazione sulla fine che faranno le diete salutari seguite nel corso dell’anno. Dolci e prelibatezze natalizie iniziano ad apparire su ogni tavola e c’è sempre la tentazione di provare le nuove ricette di tendenza. Che la preoccupazione riguardi la gestione del peso corporeo, le restrizioni alimentari o solo il mantenimento di uno stile di vita salutare, ...

Mercato invernale - CONSIGLIo Figc per decidere se prorogare le trattative fino al 31 gennaio : consiglio federale pre-natalizio da seguire con grande attenzione quello previsto oggi a Roma. Tra gli argomenti sul tavolo, spicca la possibilità di ripristinare il Mercato inverale per l'intero ...

Grillo ha assicurato che nel nuovo CONSIGLIo superiore di Sanità non ci saranno 'no-vax' : "Nel nuovo Consiglio superiore di Sanità non ci sarà nessuno che viene dal mondo dei 'no vax'". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando a Omnibus su La7. "Il vecchio Consiglio era medicocentrico - ha sottolineato - nel nuovo ci saranno figure che vengono dal mondo della sanità ma che non sono solo medici, ad esempio gli infermieri, le ostetriche, i ...