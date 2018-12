Aggressione violenta e pugni in faccia | l' arbitro finisce all' ospedale

Lazio- Eintracht - la violenta Aggressione al carabiniere dopo la partita : Un carabiniere aggredito da una ventina di incappucciati a Roma, in zona Trastevere, al termine della partita di Europa League tra Lazio e Eintracht Francoforte. Il militare bersagliato da insulti e ...

Aggressione violenta a Stefania Petyx di Striscia la notizia. Cosa le hanno fatto : Stefania Petyx aggredita a Palermo. L’inviata di ‘Striscia la notizia’ e la sua troupe si trovavano nel capoluogo siciliano per registrare un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone. “Poco dopo essere entrati nella struttura – racconta dall’ospedale Petyx – siamo stati raggiunti da calci e pugni. Sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale”. Gli abusivi si sono avventati anche sulle telecamere e sui ...