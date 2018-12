Scandalo 1MDB | la Malesia denuncia Goldman Sachs per “false dichiarazioni” sulla vendita

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Laalza il tiro contro. Le autorità di Kuala Lumpur hanno sportopenale contro la banca d’affariper le “false dichiarazioni” rilasciate in relazione alle vendite di obbligazioni del fondo strategico pubblico 1Malaysia Development Bhd (), finito al centro di inchieste per riciclaggio e corruzione in diversi Paesi travolgendo tra l’altro la Banca Svizzera italiana. Dal fondo sono spariti, a partire dal 2009, 4,5 miliardi di dollari, prelevati secondo gli inquirenti americani da persone vicine all’ex premier malese Najib Razak, fondatore di. A luglio Razak è stato incriminato con tre capi di accusa tra cui la corruzione e arrestato in seguito a un trasferimento sospetto di 10,4 milioni di dollari nei propri conti bancari dalla SRC International, ex controllata del fondo.Le autorità americane hanno messo ...