ROMA | BUS TURISTICO IN FIAMME AL COLOSSEO Video | ultime notizie | nessun ferito

Bus elettrico a ROMA - Raggi : "Finalmente Governo si interessa della Capitale" : La sindaca di Roma Virginia Raggi alla presentazione del nuovo autobus 100% elettrico di Atac. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

ROMA : autobus turistico prende fuoco nei pressi del Colosseo - no feriti : Roma – Paura intorno alle ore 16.30 in via di San Gregorio, a ridosso del Colosseo, per un bus turistico che ha preso fuoco. Sul posto immediatamente due squadre di Vigili del fuoco del comando di Roma. Al momento non si segnalano feriti, i passeggeri sono tutti scesi dall autobus. Disagi al traffico. L'articolo Roma: autobus turistico prende fuoco nei pressi del Colosseo, no feriti proviene da RomaDailyNews.

ROMA - Babbo Natale bussa alla porta e chiede fondi per la parrocchia - ma è una truffa : Venti 20 arresti e 14 denunce: e pure Babbo Natale finisce nei guai. E' il bilancio delle ultime 48 ore del piano di sorveglianza e controlli straordinari che i carabinieri del Comando provinciale di ...

ROMA - incendio nella notte nel deposito : distrutti 2 autobus. E’ il 29° caso nel 2018 : Roma brucia. A pochi giorni dal rogo che ha distrutto il Tmb Salario di Ama, rendendo ufficiale l’emergenza rifiuti nella Capitale, le fiamme colpiscono uno dei depositi principali dell’altra grande municipalizzata capitolina, l’Atac. Intorno all’1.30, infatti, un incendio ha distrutto due autobus parcheggiati nella rimessa di Tor Pagnotta, in zona Laurentina – periferia sud della città – danneggiando altre due vetture e creando il panico nella ...

ROMA - dal 1° gennaio al massimo 60 bus turistici in centro al giorno e maxi-tariffe Albergatori : ‘Licenzieremo 2.500 persone’ : massimo 60 mezzi all’interno dell’attuale Ztl centro Storico, prezzi decuplicati per i carnet annuali e raddoppiati per gli ingressi giornalieri. “Ma ora licenzieremo almeno 2.500 dipendenti”, minacciano le imprese. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva, presentata dalle associazioni di categoria, contro la delibera del Campidoglio che cambia le regole di accesso per i bus turistici nel centro cittadino. Sebbene il secondo ...

Rienzi : merito anche di Codacons se bus turistici fuori da centro ROMA : Roma – “Se i bus turistici saranno finalmente fuori dal centro storico di Roma, lo si deve anche alla battaglia avviata dal Codacons dinanzi al Consiglio di Stato a difesa del regolamento del Comune”. Cosi’ il presidente Carlo Rienzi, ricordando al sindaco Virginia Raggi il ruolo avuto dall’associazione dei consumatori nella vertenza. “Il Codacons e’ stata l’unica associazione a costituirsi dinanzi ...

ROMA - Raggi : Da 2019 bus turistici fuori dal centro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

ROMA - da gennaio 2019 i bus turistici non potranno entrare in centro. Raggi : "Battaglia vinta" : Da gennaio 2019 i bus turistici non potranno passare nel centro di Roma. Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto la richiesta di sospensiva del nuovo regolamento del Campidoglio che prevede, per l'appunto, il divieto di ingresso nel centro storico per gli autobus turistici. La sindaca Raggi ha annunciato la decisione su Facebook. "A partire da gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento. Una battaglia vinta per i cittadini che ...

ROMA per smaltire i rifiuti torna a bussare anche da Manlio Cerroni : Spazzatura sotto l'albero di Natale o portare i rifiuti negli impianti del tanto contestato Manlio Cerroni, 're delle discariche' recentemente assolto nel maxi processo sui rifiuti di Roma? Alla fine la città metropolitana di Roma ha dovuto cedere e gli M5s arrendersi. Pur di evitare l'emergenza dopo la distruzione del Tmb Salario, Ama porterà una parte delle 700 tonnellate di rifiuti indifferenziati anche al tritovagliatore di ...

ROMA - non vuole che scenda dal bus e lo accoltella : Un 30enne Romano è stato accoltellato alla nuca subito dopo essere sceso dall'autobus su cui viaggiava nel centro storico di Roma all'altezza di via del Tritone . Il giovane è stato colpito dopo una ...

