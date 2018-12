Padova | in centro arrivano i primi cestini ' intelligenti' 2

Padova : in centro arrivano i primi cestini 'intelligenti' : Padova, 18 dic. (AdnKronos) - arrivano a Padova i cestini “intelligenti” per dare il via ad una raccolta dei rifiuti 4.0. Si tratta dei primi due contenitori, dotati di compattatore interno e funzionanti a energia solare, posizionati da AcegasApsAmga questa mattina in due punti della città, nello sp

Padova : in centro arrivano i primi cestini “intelligenti” : arrivano a Padova i cestini “intelligenti” per dare il via ad una raccolta dei rifiuti 4.0. Si tratta dei primi due contenitori, dotati di compattatore interno e funzionanti a energia solare, posizionati da AcegasApsAmga questa mattina in due punti della città, nello specifico in Piazza Garibaldi e all’incrocio tra via Roma e via Solferino. I nuovi cestini, affiancati a quelli classici già presenti e tradizionalmente utilizzati per raccogliere i ...

Natale : Padova 'città di stelle' - luminarie in tutto il centro storico (3) : (AdnKronos) - Natale, però, non vuol dire solo festeggiamenti e divertimento, ma anche unione e solidarietà: in occasione del Natale a Padova, l’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive ha deciso di abbracciare l’iniziativa solidale già lanciata dalla Regione Veneto per sostenere le zone

Natale : Padova 'città di stelle' - luminarie in tutto il centro storico (2) : (AdnKronos) - Dal 23 novembre e fino al 6 gennaio, quando con i festeggiamenti per l’Epifania calerà il sipario sul Natale a Padova 2018, la città sarà animata da iniziative ed eventi di vario tipo. In diversi luoghi della città sono state installate cinque attrazioni fisse (oltre al Villaggio Eremi

Natale : Padova 'città di stelle' - luminarie in tutto il centro storico : Padova, 25 nov. (AdnKronos) - Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Natale a Padova, la rassegna del Comune curata dall'Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive che si svolge ogni anno in città nel periodo natalizio e che si compone di attrazioni a tema per adulti e bambini, conc

Natale : Padova “città di stelle” - luminarie in tutto il centro storico : Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Natale a Padova, la rassegna del Comune curata dall’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive che si svolge ogni anno in città nel periodo natalizio e che si compone di attrazioni a tema per adulti e bambini, concerti, mercatini ed eventi di vario tipo. Il tema dell’edizione 2018 riprende quello della scorsa edizione, “Una città di stelle”, ad identificare non solo le luci natalizie ...

Terremoto - scossa 4.2 epicentro a Santarcangelo di Romagna. Avvertita a Pesaro - San Marino - Cesena - Ancona - Padova : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo provvisoria tra 4.1 e 4.6 a Rimini poi confermata in 4.2 dall'Ingv è stata Avvertita intorno alle 13.50 in Emilia Romagna e Marche, molto...