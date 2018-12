Napoli | De Laurentiis felice | “Milik è un bel regalo sotto l’albero Bilancio? Dovevamo

sportfair

: #Napoli, #DeLaurentiis: 'Rifiutati 105 milioni per Koulibaly. Chelsea? Meglio in semifinale di Europa League...' - Sport_Mediaset : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Rifiutati 105 milioni per Koulibaly. Chelsea? Meglio in semifinale di Europa League...' - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, De Laurentiis: 'Rifiutati 105 milioni per Koulibaly, il Chelsea? Meglio in semifinale di Europa Leag… - napolimagazine : FOTO ZOOM - Cena di Natale del Napoli, Edoardo De Laurentiis col rapper Anastasio -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il presidente delha parlato della stagione in corso, esprimendo la propria soddisfazione per l’esplosione di Milik Il secondo posto in campionato, ma l’eliminazione dalla Champions League: un boccone troppo amaro per poterlo digerire con facilità. Ilguarda però avanti con fiducia, concentrandosi adesso sullo Zurigo, avversario assegnato dall’urna di Nyon per i sedicesimi di finale.LaPresse – P.G. AugustSuldella stagione si è soffermato ai microfoni di Sky Sport 24 Aurelio De, soddisfatto per il comportamento della squadra: “alcune sconfitte erano state messe in preventivo, si parlava di 8 ma ne sono capitate di meno. Siamo felici, quando si cambia è come quando la Ferrari cambia pilota in Formula 1, ci sono delle fasi di adattamento. Milik? E’ un bel, abbiamo sempre creduto in ...