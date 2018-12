L’inchiesta del New York Times sul massacro di musulmani sciiti in Nigeria

Strage di Erba - il ministero manda gli ispettori alla procura di Como : Bonafede chiede le carte delL’inchiesta : Dodici anni dopo si apre uno spiraglio sulla Strage di Erba. Il ministero della giustizia ha avviato un’ispezione sull’inchiesta compiuta sull’eccidio dell’11 dicembre 2006 che causò 4 morti e un ferito. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha chiesto infatti alla procura di Como gli atti su quanto avvenuto. In carcere, condannati in via definitiva all’ergastolo, ci sono i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, vicini di ...

I procuratori delL’inchiesta su Trump e la Russia hanno formalizzato delle nuove accuse : Venerdì la squadra del procuratore speciale Tobert Mueller, che sta indagando sui presunti rapporti tra il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Russia, ha formalizzato delle nuove accuse. Nella prima, hanno sostenuto che, durante la

L’inchiesta sul crollo del Morandi. Castellucci non risponde ai pm | : L’amministratore delegato di Aspi ha deciso di rilasciare dichiarazioni spontanee. Farà un passo indietro, lasciando la guida della società

Fondi Lega - dalL’inchiesta alla conferma del sequestro in Cassazione : Fondi Lega, dall’inchiesta alla conferma del sequestro in Cassazione Una vicenda partita nel 2012, quando gli inquirenti hanno iniziato a indagare sui 49 milioni che l’ex leader Bossi e il tesoriere Belsito avrebbero sottratto allo Stato e utilizzato per spese private. Nel 2018 la conferma: il Carroccio dovrà restituire tutti i ...

Si è conclusa L’inchiesta per i morti dell’hotel Rigopiano : ci sono 25 indagati : La procura di Pescara ha concluso l’inchiesta sulla vicenda dell’Hotel Rigopiano, che il 18 gennaio del 2017 fu semidistrutto da una valanga di neve che si era staccata per via di una scossa di terremoto e in cui morirono 29 persone,

Rigopiano - chiusa L’inchiesta : 25 indagati. Anche l’ex prefetto - il presidente della Provincia e diversi dirigenti regionali : La procura di Pescara ha chiuso il primo filone d’inchiesta sulla valanga che travolse l’hotel Rigopiano provocando 29 morti. Sono 25 gli indagati – 24 persone e una società – per l’incidente avvenuto nel gennaio 2017 nei giorni dell’emergenza neve e terremoto in Abruzzo. Tra loro Anche l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, il presidente della Provincia Antonio Di Marco e il sindaco di Farindola, ...

Mark Zuckerberg sulL’inchiesta del Nyt. “Non ne sapevo nulla. Ho grande rispetto per George Soros” : Il fondatore di Facebook ha risposto alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per screditare le voci critiche e accostarle al finanziare di origini ungheresi. “Abbiamo subito rotto il contratto”, racconta....

“Il codice Youtube” - come gli algoritmi del web influenzano le nostre convinzioni. L’inchiesta su Sky Tg24 : Internet e i social media influenzano sempre di più le nostre convinzioni, ma quanto siamo consapevoli di questo potere? Se ne parla nello speciale Sky Tg24 Inside “Il codice Youtube”, in onda domani, mercoledì 14 novembre alle 21 su Sky Tg24 e disponibile su Sky On Demand. L’approfondimento, condotto da Alessio Viola mostra come fake news e tesi non verificate circolino sempre più facilmente, attraverso un fenomeno di diffusione in cui le ...

Gioco online - L’inchiesta di Reggio Calabria : al centro del sistema la cosca ‘ndranghetista dei Tegano di Archi : Il Gioco online in Calabria parlava la lingua della cosca Tegano di Archi. Al centro dell’inchiesta “Galassia” ci sono le società di scommesse online con i mArchi “Planetwin365”, “Betland” e “Enjoibet” che, secondo gli inquirenti, avevano un rapporto “sinallagmatico con la ‘ndrangheta”. Un rapporto che consentiva alle famiglie mafiose di infiltrarsi nella rete commerciale delle scommesse e riciclare gli imponenti proventi illeciti. In manette ...

Attentato a Federico Ruffo dopo L’inchiesta sulla Juve : ferma condanna da parte della Rai : Federico Ruffo, giornalista di Report, è stato vittima di un Attentato incendiario nella notte, salvato solo dal cane che ha messo in fuga i malviventi Il Presidente Marcello Foa, L’Amministratore delegato Fabrizio Salini, il CDA e la Rai tutta “esprimono massima solidarietà al giornalista Federico Ruffo, a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report, condannando l’inaccettabile tentativo di intimidazione subito, ...

Attentato a Federico Ruffo - il giornalista di Report che condusse L’inchiesta sulla curva della Juventus : Federico Ruffo è stato vittima di un Attentato sventato solo grazie all’abbaiare del cane che ha spaventato i malviventi giunti a casa del giornalista Benzina sulla porta e l’ingresso dell’abitazione dell’inviato di Report Federico Ruffo e una croce sul muro del pianerottolo. L’intimidazione, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, è stata denunciata ai carabinieri che hanno fatto un sopralluogo nella casa ...

Processo nomine - le tappe delL’inchiesta su Virginia Raggi per la nomina di Renato Marra : Al centro dell’inchiesta, durata circa 8 mesi a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi, la nomina a Capo del dipartimento turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele all’epoca dei fatti stretto collaboratore della sindaca. Il Processo è durato sei mesi. • 9 Gennaio 2017 – I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, iscrivono nel registro degli indagati la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il ...

Juventus - disposta la riesumazione del cadavere di Raffaello Bucci dopo L’inchiesta di Report : Il cadavere di Raffaello Bucci verrà riesumato dopo la richiesta del nuovo procuratore capo di Cuneo: i dettagli “Il nuovo procuratore capo di Cuneo, dopo la messa in onda dell’inchiesta di Report, ha disposto la riesumazione del cadavere di Raffaello Bucci, ex ultrà e dipendente della Juventus precipitato nel luglio del 2016 da un viadotto dell’autostrada Torino-Savona“. Questo l’annuncio da parte ...

Stadio della Roma - chiusa L’inchiesta su Parnasi : rischio processo per 20 persone tra cui Luca Lanzalone e alcuni politici : Sono state chiuse le indagini della procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, che lo scorso 13 giugno ha portato a 9 arresti. Tra le venti persone che rischiano il processo ci sono il costruttore Luca Parnasi, fulcro dell’inchiesta sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, cinque suoi stretti collaboratori – GianLuca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Luca Caporilli – e Luca ...