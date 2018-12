Cina | annusa le proprie calze tutte le sere e finisce urgentemente in ospedale

Blastingnews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Quanto è accaduto ad un uomo cinese di Zhengzhou, che come molte altre persone aveva un vizio considerato "innocuo", appare incredibile, ma è tutto vero: l'uomo, secondo quanto dichiarato dai medici, aveva l'abitudine dire i propri calzini prima di andare a dormire, ogni notte come se fosse un vero e proprio rito che mai e poi mai avrebbe potuto considerare come una "cattiva abitudine", ma si è dovuto ricredere quando è stato ricoverato per una seria infezione ai polmoni. Come lui, molte altre persone al mondo hanno delle vere e"fissazioni" considerate innocue e che potrebbero far nascere delle problematiche non indifferenti, come nel caso del mangiarsi le unghie per il nervosismo o scoppiarsi i brufoli.i calzini sporchi einA raccontare pubblicamente l'intera vicenda è il Mirror, una testata giornalistica britannica, che spiega i ...