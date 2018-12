Amianto | vittime ricevono 1 | 4 milioni dal fondo

Milano capitale dell'Amianto.Duemila vittime in un anno : Cristina BassiMilano A Milano e in Lombardia è record di morti per l'amianto e di malattie legate alla fibra killer. E i casi sono in costante aumento. Secondo i dati epidemiologici di Ona (Osservatorio nazionale amianto), nel 2017 in regione ci sono state 2mila vittime per patologie causate dall'asbesto, il materiale altamente dannoso per la salute. Milano e l'hinterland sono le aree più colpite tra quelle lombarde. In particolare a rischio ...