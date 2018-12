Addio al Totocalcio | così la manovra vuole cancellarlo

ilgiornale

(Di martedì 18 dicembre 2018) "Cosa metti 1,x o 2?". Una domanda che per anni ha attanagliato gli italiani. Il mitico "2 fisso", ma anche la "doppia". Tutto ciò è stato fagocitato dal calcio moderno, dalle scommesse online e da una domenica calcistica che prbabilmente ha perso la sua poesia. Preparatevi a direalla schedina del. Un emendamento allache sarà poi votato in Commissione Bilancio al Senato proverà a cancellare il Totogol, "il 9" e il. Da qualche anno quel foglietto di carta, a volte tenuto tra le pagine di un libro, è uscito dalle nostre case. Adesso il governo punta ad una riforma dei "concorsi pronostici sportivi". L'esecutivo punta ad un rilancio che non "comporti rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo". È stato infatti previsto un prodotto unico con un aumento delle possibilità di vincita. Sarà pubblicizzato in deroga al Decreto Dignità che invece limita ...