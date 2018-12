Thailandia | Cavatassi assolto | Moavero | ' presto sarà a casa'

Thailandia : Fico - ok assoluzione Cavatassi : ANSA, - ROMA, 17 DIC - "Una notizia meravigliosa: il nostro concittadino Denis Cavatassi è stato assolto dalla Corte Suprema thailandese. Su di lui pendeva una condanna a morte, una decisione che è ...

Denis Cavatassi assolto in Thailandia : "Finalmente sono libero" : Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, conferma l'assoluzione da parte della Corte Suprema thailandese del cittadino italiano Denis Cavatassi, detenuto in Thailandia dal 2011 e condannato alla pena di morte nel 2016. "La buona notizia dell'importante sentenza della Corte Suprema della Thailandia consentirà a Denis Cavatassi, prosciolto questa mattina, di rientrare presto a casa in ...