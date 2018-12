Teatro Sannazaro | ancora un sequestro di quote societarie

Napoli - la musica va a Teatro : al Sannazaro parte 'Suoni della città' : Anche per la stagione 2018/19 il teatro Sannazaro di Napoli apre le porte alla musica live con " Suoni della città ", una rassegna di concerti [VIDEO] che vedrà alternarsi sul palco della sala di via ...

