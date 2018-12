Renault-Nissan | tensione sul caso Ghosn | i francesi chiedono un' assemblea

Renault - dopo l’arresto Ghosn confermato presidente. Nissan lo ha licenziato : È stato arrestato il 19 novembre ma rimane presidente di Renault. E al momento senza successori al vertice dell’alleanza tra la casa automobilista francese, Nissan, e Mitsubishi Motors. La società nipponica, infatti, non sarà in grado di nominare il successore di Carlos Ghosn, alla prossima riunione del consiglio di amministrazione, prevista il prossimo lunedì. Lo anticipano fonti a conoscenza del dossier all’agenzia Kyodo, affermando che ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - I pm formalizzano i capi d'accusa contro Ghosn : La procura di Tokyo ha formalizzato i capi d'accusa contro Carlos Ghosn, l'ex presidente della Nissan dal 19 novembre sottoposto a un provveduto di custodia cautelare. Il pubblico ministero nipponico, in particolare, ha accusato ufficialmente il manager brasiliano di aver violato le normative nazionali in tema di compensi per un periodo di almeno otto anni, tra il 2010 e il 2018. Incriminata anche Nissan. Nel mirino dei procuratori è ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Ghosn resterà in carcere per altri dieci giorni : Carlos Ghosn resterà in carcere fino al 10 dicembre. Il tribunale di Tokyo, secondo quanto riferito da numerosi organi di stampa nipponici, ha infatti prorogato di dieci giorni il provvedimento di custodia cautelare emesso il 19 novembre scorso. Secondo rinvio per la scarcerazione. La decisione era nellaria da alcuni giorni: la procura, infatti, aveva già manifestato l'intenzione di chiedere un'estensione della misura carceraria. Secondo ...

Nissan-Renault-Mitsubishi : l'unione resta. Conferenza top manager Alleanza per impegno dopo vicenda Ghosn : TOKYO - I dirigenti di Nissan, Renault e Mitsubishi Motors, riuniti per la prima volta dopo l'arresto dell'ex presidente Carlos Ghosn, hanno affermato di 'essere assolutamente...

Nissan - Ceo Saikawa : 'Rivedremo l'alleanza con Renault - vogliamo pesare di più' : TOKYO - Il Ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, intende rivedere l'alleanza siglata dal gruppo automobilistico giapponese con Renault. Lo riferisce il Japan Times. 'La relazione tra i due gruppi...

La guerra segreta tra Renault e Nissan dietro l'arresto del supermanager Ghosn : A quel tempo, spiega il giornale, il ministro dell'Economia, che era Emmanuel Macron, e Carlos Ghosn erano in disaccordo sui diritti di voto dello Stato francese nell'alleanza Renault-Nissan. Dopo ...

Nissan Renault - il tiranno dell’auto Carlos Ghosn è in galera. Che strano finisca così : di Carblogger Carlos Ghosn (si pronuncia Gon) è l’ultimo imperatore dell’industria dell’auto. Oggi è in galera a Tokyo con l’accusa di false dichiarazioni alla borsa sui suoi compensi (stellari) e di aver utilizzato a scopi personali fondi e benefit della Nissan. Di cui è stato presidente fino al licenziamento odierno e dopo aver lasciato il posto di ceo l’anno scorso a un suo (presunto) delfino giapponese. In tre ...

Il cda Nissan silura Ghosn Traballa l'asse con Renault : Il cda di Nissan ha votato all'unanimità il siluramento del suo ex presidente, Carlos Ghosn, in foto,, che rimane però nel board in attesa che l'assemblea si esprima sulla sua rimozione. E lunedì ...

Il caso Ghosn smaschera le tensioni Renault-Nissan : Tokio vs Parigi. In gioco c'è la leadership dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. E il regista di una guerra franco-giapponese, solo agli inizi, pare essere proprio l'ad di Nissan, Hiroto Saikawa, ...

