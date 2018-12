Pd | il partito che non c’è più

Cosa è Volt - il partito dei Millennials che credono nell'Europa : ... ma ha posizioni molto avanzate in termini di diritti civili ma è più rigoroso di una forza tradizionale di sinistra sui temi dell'economia e della finanza pubblica, con una particolare attenzione ...

Cosa è Volt - il partito dei Millennials che credono nell'Europa : Alle elezioni europee di giugno ci sarà un nuovo protagonista con il quale - a quanto sembra - le forze politiche tradizionali, quelle populiste, quelle sovraniste e antieuropee dovranno fare i conti. Lo chiamano 'il partito dei Millennial', ma senza alcun intento beffardo perché i ragazzi di Volt sono pronti non a dare battaglia, ma a imporre la loro presenza in ogni angolo d'Europa. Per ...

Roma - il circolo Pd di Torpignattara lasciato ai filippini per la messa evangelica. E loro : “Che cos’è il partito democratico?” : La domenica mattina, in via di Torpignattara, una musica celestiale esce dalla sezione del Pd. Sono i devoti filippini di una chiesa evangelica cristiana che da ormai un anno ogni domenica occupano la sede dello storico circolo per la loro messa settimanale. Che Torpignattara sia un quartiere multietnico è ormai cronaca nazionale. Eppure la zona ha una storia antica legata alla Resistenza al nazifascismo e al Partito Comunista Italiano. Il PCI ...

Renzo Arbore : "Cerco il partito dell'affidabilità - quello che ti vende l'auto usata giusta" : "Cero il partito dell'affidabilità, quello che ti vende l'auto usata giusta". Parola di Renzo Arbore, che in una lunga intervista a La Verità, parla anche di politica. In quella di oggi fatica a riconoscersi.Sto a guardare, ma fatico a vedere personalità che possano avvicinarsi al mio punto di vista da artista. Poi sono lincolniano... Mi piacerebbe trovare qualcuno che dice qualcosa che va contro i suoi interessi.Sulle sue ...

Quel partito dei cattolici e le grandi manovre di Chiesa e vescovi che irritano i fedeli : Semplice nostalgia della Democrazia Cristiana o tentativo di fermare la Lega di Matteo Salvini? Forse un po' di tutte e due, fatto sta che da alcune settimane si riparla con insistenza di un prossimo "partito dei cattolici". E la cosa più significativa è che la direzione viene tracciata dai vescovi. Il presidente dei vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, ne aveva già parlato poco dopo le elezioni dello scorso 4 marzo. Allora aveva ...

Hezbollah il partito di Dio : più politica che armi : Forse Hezbollah, il movimento sciita che oggi è una realtà più forte dello Stato libanese sia politicamente che militarmente, non sarebbe mai nato senza l'operazione ' pace in Galilea', l'invasione ...

Pd - Faraone segretario in Sicilia apre il partito : “Micciché? Noi polo di tutti i moderati”. Ricorso contro sua elezione : Il suo slogan è porte aperte, come il romanzo di Leonardo Sciascia ma soprattutto come i tornelli d’entrata del Pd. Davide Faraone è segretario dei dem in Sicilia da poche ore e non può non citare l’uomo che tutti indicano come suo interlocutore fantasma: Gianfranco Micciché, viceré di Forza Italia sull’isola. “Perché voi continuate a buttarla sul nome di Miccichè? tutti i moderati e i riformisti avranno in noi un punto ...

Un aereo partito da Seattle e diretto a Dallas è dovuto tornare indietro perché a bordo era rimasto un cuore umano : Un aereo della Southwest Airlines partito da Seattle e diretto a Dallas è dovuto tornare indietro tre ore dopo il decollo perché a bordo era rimasto un cuore umano. L’organo era arrivato a Seattle dalla California, dove era stato trattato

Quel nuovo partito anti Salvini che nasce dentro i Sacri palazzi : ... fondando una nuova formazione politica centrista e neoliberale. Per ora ci sono poche certezze. La 'militanza - si diceva una volta - non va in vacanza'. La Chiesa cattolica sembra tornata dalle ...

Maurizio Martina : "Il Pd rischia. Renzi? Faccia quello che crede - ma dentro il partito" : "Qualsiasi divisione del nostro campo in questo momento sarebbe un errore. dentro al Congresso del Partito democratico ognuno giochi il suo ruolo. Dobbiamo guardare avanti". Con queste parole Maurizio Martina, segretario uscente del Pd, risponde alle voci che ipotizzavano la volontà di Matteo Renzi di creare un soggetto politico. Nel suo intervento a Mezz'ora in Più ha ricordato che l'ex premier ha negato una eventuale ...

'Più salviniani che leghisti'. Ecco il partito di Matteo : Un minuto di silenzio per le vittime della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove sei persone hanno perso la vita, schiacciate tra la folla, durante un concerto di Sfera Ebbasta,.

“Più salviniani che leghisti”. Ecco il partito di Matteo : Un minuto di silenzio per le vittime della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (dove sei persone hanno perso la vita, schiacciate tra la folla, durante un concerto di Sfera Ebbasta). Poi spazio agli interventi dal palco e, soprattutto, al “capitano” Matteo Salvini. Grazie, un ab

Silvio Berlusconi - perché il nuovo partito di Renzi è un dramma per il Cav : lo scenario da incubo : Il piano di Matteo Renzi di rompere con il partito democratico per dare vita a un suo personalissimo partito non è suonata come una buona notizia per Silvio Berlusconi. Per modi e tempi, il progetto ...

Pd - Sala : “Renzi non ha più amici - rapporto logorato che non fa bene a nessuno. Fonderà il suo partito” : “Matteo Renzi non ha più molti amici, e umanamente capisco se se ne vuole andare: è un rapporto logorato che non fa bene a nessuno. Fonderà il suo partito“. A dirlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro. L'articolo Pd, Sala: “Renzi non ha più amici, rapporto logorato che non fa bene a nessuno. Fonderà il suo partito” proviene da Il Fatto Quotidiano.