Mendes | Ronaldo voleva la Juventus già a gennaio

Jorge Mendes svela il retroscena dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : “credevo fosse impossibile - poi…” : Jorge Mendes parla al Golden Boy 2018, l’agente di Cristiano Ronaldo ribadisce le motivazioni che hanno portato CR7 alla Juventus Jorge Mendes si è presentato oggi a Torino in occasione della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2018. L’agente di Cristiano Ronaldo, premiato come Best European Player’s agent, una volta salito sul palco ha riferito ai presentatori dell’evento: “il merito dell’arrivo di ...