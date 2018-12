Il numero di morti nell’attentato di Strasburgo è salito a 5

Il numero di morti per gli incendi in California è salito a 83 : Il numero delle persone morte in California a causa dei grandi incendi della scorsa settimana è salto a 83, dopo il ritrovamento di due corpi a Paradise e Magalia, due cittadine nel nord dello stato, mentre il numero dei dispersi

Roghi California : sale a 42 numero morti : 04.40 E' salito a 42 il numero delle vittime degli incendi boschivi in California. Lo ha reso noto lo sceriffo della contea di Butte, Kory Honea, precisando che si tratta del rogo che ha causato più morti in tutta la storia dello stato. I dispersi sono oltre 200.

Roghi California - sale a 9 numero morti : 04.25 sale ad almeno 9 il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California, con il fronte delle fiamme che continua ad avanzare in tre aree da nord a sud. Sono quasi 7mila le abitazioni distrutte e oltre 150mila le persone evacuate.

Maltempo - sale il numero dei morti : scuole chiuse - crolla il soffitto in un’aula : Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. L’uomo era intervenuto insieme ai colleghi per mettere in sicurezza una strada e a causa delle forti piogge e il vento che in quel momento si stavano abbattendo sulla zona è rimasto travolto da un albero. Il vigile del fuoco è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano con lui, ma nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Il pesante tronco ...

Maltempo Italia - si aggrava il bilancio : sale il numero dei morti : Cinque vittime per il Maltempo. Due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, a causa di un albero abbattuto dal forte vento e un’altra persona ha perso la vita a Terracina, sempre a causa di un albero caduto su una vettura in transito. La quarta vittima ha invece perso la vita a Napoli mentre camminava, colpita da un altro albero abbattuto dal vento, e una quinta persona è deceduta dopo essere stata colpita da un ...

Uragano Michael - sale a 19 numero morti : 02.20 sale a 19 il numero complessivo delle vittime accertate dell'Uragano Michael, dopo il ritrovamento dell'ultimo corpo a Mexico Beach in Florida. A confermarlo è il capo della polizia di Mexico Beach, Anthony Kelly, cha ha anche indicato che sono tre i dispersi nella cittadina. Non è ancora noto quanti sono i dispersi nell'intera area del Golfo.