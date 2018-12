Alessandra Drusian Sono l' antidiva | ma spero che la luce continui a brillare!

Tale e quale show 2018 - torneo/ Alessandra Drusian 1in classifica - Bonanno ultima per 'colpa' dello scherzo? - IlSussidiario.net : Tale e quale show 2018, Alessandra Drusian prima in classifica. Ultimo posto per la Bonanno, probabilmente penalizzata dallo scherzo con la Spagna.

Tale e quale show - Loretta Goggi in lacrime : Alessandra Drusian la imita e lei non contiene l'emozione : Momento di grande commozione quello avvenuto ieri, venerdì 9 novembre, durante la puntata di Tale e quale show . Nel momento dell'esibizione di Alessandra Drusian , che ha imitato proprio la giurata ...

Tale e Quale Show - Alessandra Drusian imita Loretta Goggi e lei si commuove : La giudice del programma si è commossa rivedendo "se stessa" interprete di un brano che era la canzone sua e del compianto...

Loretta Goggi in lacrime per l’imitazione di Alessandra Drusian a Tale e Quale : Momento di commozione a Tale e Quale Show per Loretta Goggi. La giurata del programma di Rai Uno si è emozionata nell’assistere all’imitazione di Alessandra Drusian. La cantante dei Jalisse ha imitato proprio la Goggi. Nello specifico ha cantato il brano L’aria del sabato sera, pezzo anni Ottanta riproposto da Loretta nel 2010 a I migliori anni, altro show ideato e condotto da Carlo Conti. La performance ha colpito molto l’artista 68enne, che ha ...

Alessandra Drusian È MINA / Video : testa a testa con la Bonanno perso? (Tale e Quale Show 2018) : Nella settima puntata di Tale e Quale Show 2018, ALESSANDRA DRUSIAN veste i panni di MINA. Riuscirà la cantante dei Jalisse a conquistare il suo primo posto?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:20:00 GMT)

VINCITORE TALE E QUALE SHOW 2018 E CLASSIFICA/ Tra i favoriti Roberta Bonanno e Alessandra Drusian : VINCITORE TALE e QUALE SHOW 2018, chi è? favoriti Antonio Mezzancella, Roberta Bonanno e Alessandra Drusian, tutti e tre sul podio a distanza di pochi punti l'uno dall'altro.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Tale e Quale Show - Alessandra Drusian : “Perché sono grata a Carlo Conti” : Tale e Quale Show, Alessandra Drusian: “Dopo 5 anni di provini finalmente faccio parte del cast” Alessandra Drusian si racconta in un’intervista per la rivista Gente. La cantante ha preso parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, senza suo marito Fabio Ricci. I due formano da sempre una coppia anche nel campo musicale, […] L'articolo Tale e Quale Show, Alessandra Drusian: “Perché sono grata a Carlo ...

Alessandra Drusian è Mina / Video - "l'eterna seconda" conquisterà il primo posto? (Tale e Quale Show 2018) : Nella settima puntata di Tale e Quale Show 2018, Alessandra Drusian veste i panni di Mina. Riuscirà la cantante dei Jalisse a conquistare il suo primo posto?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Alessandra Drusian E' ANNIE LENNOX/ Video - i complimenti della giuria "grande voce" (Tale e quale show 2018) : Nella sesta puntata di Tale e quale show 2018, in onda questa sera su Rai 1, ALESSANDRA DRUSIAN dovrà imitare ANNIE LENNOX degli Eurythmics.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:07:00 GMT)

Alessandra Drusian è Annie Lennox/ Video - emerge troppo la sua personalità? (Tale e quale show 2018) : Nella sesta puntata di Tale e quale show 2018, in onda questa sera su Rai 1, Alessandra Drusian dovrà imitare Annie Lennox degli Eurythmics.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:45:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 Alessandra Drusian imita Adele VIDEO : Alessandra Drusian ha imitato Adele nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Alessandra Drusian imita Adele Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono esibiti ...

Alessandra Drusian E' ADELE/ Video : "Senza il successo all'estero saremmo scomparsi" (Tale e Quale Show 2018) : Video, ALESSANDRA DRUSIAN a Tale e uale Show sarà ADELE. Nel frattempo ciracconta qualche particolare delle passate sfortune del suo gruppo, i Jalisse. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:17:00 GMT)