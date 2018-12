Sci di fondo | 10 km Davos 2018 | Therese Johaug implacabile e imbattibile Elisa Brocard

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Francesco De Fabiani per stupire nella 15 km. Si disputa anche la 10 km femminile : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. A Davos si disputano la 10 km a tecnica libera femminile e la 15 km a tecnica libera maschile. Sarà una mattina di speranze per la spedizione italiana, soprattutto al maschile, con Francesco De Fabiani che punta ad arrivare verso posizioni importanti della gara. Il suo pettorale di partenza sarà il 56, mentre scieranno con il 24 ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. In testa sempre Therese Johaug : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo.

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Bello rimanere al vertice dopo giorni difficili. Ho perso qualche allenamento” : Federico Pellegrino sale ancora sul podio a Davos ottenendo il secondo posto nella sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’azzurro ha confermato l’ottimo feeling con la pista svizzera, chiudendo per la quinta volta nel circuito tra i migliori tre. Un risultato che assume ancora maggiore rilievo perché arriva dopo la caduta avvenuta durante gli allenamenti di Livigno, che gli ha impedito di prepararsi al meglio ...

Sci di fondo – Federico Pellegrino secondo a Davos : le parole dell’azzurro dopo la premiazione : Federico Pellegrino analizza la sua gara sprint di Davos, al termine della quale ha conquistato un podio speciale: le parole dell’azzurro Le parole di Federico Pellegrino dopo il secondo posto nella sprint di Davos che gli consente di salire sul podio per la quinta volta in Coppa del mondo sulla pista svizzera. “E’ un risultato positivo -spiega -, perchè sono stati giorni decisamente movimentati in seguito alla caduta di ...

Sci di fondo – Federico Pellegrino a podio nella sprint di Davos : ottimo secondo posto dell’azzurro : Pellegrino, un secondo posto che sa di vittoria nella sprint di Davos dopo incidenti e ripescaggi. Volano Klaebo e Nilsson, Laurent 15a fra le donne E’ un secondo posto che sa di vittoria quello di Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera di Coppa del mondo a Davos. Il vicecampione olimpico si è inchinato all’asso norvegese Johannes Klaebo al termine di una gara ricca di asperità. Tutto è filato liscio fino ai ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino NON SBAGLIA MAI! Azzurro secondo nella sprint di Davos - vince Klaebo : Federico Pellegrino conferma il grande feeling con la pista di Davos (Svizzera) e conquista il secondo posto nella sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo di sci di fondo alle spalle del fenomeno norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. Il 28enne di Nus, qualificatosi con il terzo tempo per la fase ad eliminazione diretta, aveva tremato nel corso della prima semifinale, nella quale era rimasto “imbottigliato” nel traffico, concludendo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : nella sprint femminile si impone la svedese Stina Nilsson. 15ma Greta Laurent : nella sprint femminile della tappa di Davos, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, sorride la Svezia: nella località elvetica vince infatti Stina Nilsson, mentre è terza la connazionale Maja Dahlqvist. Tra le due svedesi guadagna la piazza d’onore la statunitense Sophie Caldwell: le tre avevano anche i migliori tempi di qualifica. L‘azzurra Greta Laurent, unica italiana a superare lo scoglio delle qualificazioni, chiude ...