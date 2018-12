Salvini | “Non ci caliamo le braghe davanti all’Europa”

Napoli - Costa a Salvini : “Non ha senso continuare a parlare di termovalorizzatori - economicamente non convenienti” : “Io ne ho parlato con Salvini ed è anche normale a che a volte ci siano opinioni diverse. Abbiamo però dimostrato che oggi costruire un termovalorizzatore non è economicamente conveniente. Ci vorrebbero 7 anni per costruirlo e 20 per ammortizzarne i costi. L’Europa ci chiede di andare verso l’economia circolare. I termovalorizzatori hanno svolto la loro funzione negli anni passati ma ora sono superati. È importante non ...

Ecotassa - Salvini : “Non ci saranno tasse sulle nuove auto” : “Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto. Non c’è nel contratto di governo”: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della scuola politica della Lega a Milano. “Posso dirlo a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto”. “Un conto è aiutare le auto non inquinanti un conto è penalizzare chi non può permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di ...

Terremoto - Salvini scrive a cittadini Centro Italia : “Non ho mai smesso di pensare a voi” : il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera aperta ai cittadini dell’Italia centrale, con particolare riferimento a chi è stato colpito dal Terremoto. La lettera è stata pubblicata oggi nel Corriere dell’Umbria diretto da Davide Vecchi e alle altre edizioni provinciali dello stesso quotidiano. “Dopo la campagna elettorale non ho smesso di girare le città e le piazze. E non ho smesso di pensare alle vostre terre ...

Matteo Salvini contro Famiglia Cristiana : “Non è un settimanale cattolico - è di ultrasinistra” : Matteo Salvini attacca Famiglia Cristiana, per una storia pubblicata dal settimanale, che ha coinvolto due ghanesi del centro di accoglienza di Crotone: "Per Famiglia Cristiana, una Famiglia ghanese sarebbe finita improvvisamente in mezzo alla strada per colpa mia. Falso. Attacchi e bugie degne di un giornale politico di ultrasinistra, non di un settimanale cattolico".Continua a leggere

La lettera dei bimbi di Asti a Salvini : “Non mandare via i nostri amici migranti” : I bimbi di una scuola elementare di Serravalle di Asti hanno inviato una lettera a Matteo Salvini chiedendo che i migranti che hanno conosciuto grazie ad un progetto didattico e con i quali hanno fatto amicizia non vengano allontanati: "Loro sono stati un regalo per noi, non vogliamo perderli. Siamo sicuri di poterci fidare di voi".Continua a leggere

Lega - in piazza del Popolo un minuto di silenzio per i morti di Ancona. Salvini acclamato : “Non può essere una festa” : È cominciata con un minuto di silenzio alle 11 in ricordo dei sei ragazzi morti ad Ancona la manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma. “Non può essere una festa se nella notte sei persone, ragazzi, sono rimaste vittime di una tragedia”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini salendo sul palco della manifestazione a Roma. Il segretario federale che indossa una felpa rossa della Polizia, è stato comunque acclamato ...

Strage discoteca Corinaldo - Salvini : “Non si può morire così - impegno a trovare i responsabili” : Il commento del vicepremier Matteo Salvini alla Strage avvenuta questa notte nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona: “Un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate”.--È tragico il bilancio di quanto accaduto nella notte in una discoteca a Corinaldo, vicino Ancona. Sei persone sono morte – ...

Spataro - Salvini : “Non ho ancora capito cosa ho fatto saltare. Operazione era conclusa - ho le prove sul telefono” : “Quando c’è un’iniziativa riservata mi si scrive ‘aspettiamo a dirlo’ e io aspetto. Non ho ancora capito come ho fatto saltare l’Operazione, come dice Spataro. Forse non sto simpaticissimo a Spataro, forse si è alzato male. La Polizia mi ha confermato che l’Operazione era finita, ho il messaggio sul telefono”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito allo scontro ...

Mafia nigeriana a Torino - il procuratore Spataro contro Salvini : “Non danneggi le indagini” : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha tuonato contro il vicepremier, Matteo Salvini, che questa mattina aveva annunciato trionfante su Twitter l'arresto di 15 mafiosi nigeriani nella città piemontese: "Ci si augura che il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica per evitare rischi di danni alle indagini in corso".Continua a leggere

Manovra - Conte : “Non parlo di decimali”. Poi prende in giro Salvini : “Lui è quello che ha voluto il deficit al 2 - 6%” : “Salvini non vuole che si scenda sotto il 2,2%? Ma è lui quello che ha fatto il deficit al 2,6%”. Con una battuta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a chi gli chiede conto di una eventuale correzione al tetto del deficit sul Pil. “Battute a parte, come sapete, io non parlo di decimali“. L'articolo Manovra, Conte: “Non parlo di decimali”. Poi prende in giro Salvini: “Lui è quello che ha ...

Pomeriggio 5 - Matteo Salvini sbotta su Elisa Isoardi : “Non rompete…” : Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque: le ultime dichiarazioni su Elisa Isoardi Poco fa a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso è intervenuto il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Difatti il noto leader della Lega Nord ha voluto parlare in anteprima dalla d’Urso del DL sulla pubblica sicurezza approvato in queste ore in Parlamento. E sul finire dell’intervista, la popolare conduttrice non ha potuto non chiedergli notizie sulla sua ex ...

Global compact sui migranti - Salvini smentisce e scavalca Conte : “Non lo firmeremo” : L'Italia non firmerà il Global compact sui migranti l'11 dicembre: ad annunciarlo è stato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentendo quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea generale dell'Onu quando dichiarava il pieno sostegno del governo al patto per le migrazioni.Continua a leggere

Legge di Bilancio - incontro Conte-Juncker in corso. Il premier : “Non litighiamo - we are friends”. Salvini : “Chiedo rispetto” : Il confronto sulla manovra italiana bocciata inizia a cena. Seduti al tavolo da un lato il presidente Jean-Claude Juncker e i suoi responsabili economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis e dall’altro il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Giovanni Tria. Si tratta del primo faccia a faccia dopo il secondo altolà dell’Europa alle ricette economiche del governo Lega-M5s e potrebbe essere l’ultimo prima dell’avvio della ...

Manovra - Salvini a Ue : “Non è un pacchetto chiuso. Serve un’Italia che cresce - non i ricatti” : “Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola: all’Europa Serve un’Italia che cresce. E penso che sanzioni e ricatti non servano né agli italiani né all’Ue”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine del Forum associazioni familiari interpellato in vista della cena Conte-Juncker. “La Manovra – ha aggiunto – non è un pacchetto chiuso, ma non ci possono ...